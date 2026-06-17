BH recebe o maior acervo de ilusão de ótica do mundo

Jogos de espelhos, quadros cinéticos, espaços instagramáveis e painéis 3D, essas são apenas algumas das diversas experiências imersivas que o Museu das Ilusões proporciona para os visitantes. Considerado o maior acervo de ilusão de ótica no mundo, a mostra está exposta no BH Shopping.

Ao convidar o público a mergulhar em ambientes que transformam a percepção da realidade, a exposição é a única do gênero na América Latina, segundo seus organizadores, e reúne cerca de 100 atrações interativas. Entre elas, destacam-se a Sala dos Gigantes, o Túnel Vórtex e o Pezão, além de ambientes como a Casa Invertida e as Cadeiras Confusas.

Mesclando risadas e desafios para a percepção humana, as obras ainda incluem painéis 3D, quadros cinéticos, jogos de espelhos, peças anamórficas e efeitos como a retenção de retina que criam uma percepção de ilusão de ótica, provocando a sensação constante de que nem tudo é exatamente como parece.

Aline Amaral levou suas duas filhas, Marina, de 7 anos, e Júlia, de 15. De acordo com a visitante, o museu se tornou uma ótima opção para levar os pequenos. “Para as férias é bem bacana. As crianças abaixo de 10 anos, principalmente, vão amar. É bem interativo”, disse.

Sala interativa do Museu das Ilusões. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O público, no entanto, não se limita às crianças. A proposta da exposição é estimular a curiosidade dos visitantes por meio de experiências educativas, e, de acordo com Melissa Bernardo, coordenadora do museu, há espaço para todas as idades. “O museu brinca com a física de forma lúdica. Quando a gente fala na escola ‘para que eu vou usar isso?’ na física, muitas coisas se aplicam aqui.”

A exposição

O Museu das Ilusões foi criado em 2019 e já passou por Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Manaus e São Paulo. Inspirado em espaços de ciência e ilusão de ótica da Europa e dos Estados Unidos, a exposição reúne criações exclusivas desenvolvidas por artistas brasileiros.

O projeto é desenvolvido por Paulo Zimmermann, criador e diretor-executivo do museu. Segundo Zimmermann, as principais inspirações surgiram em exposições convencionais onde tudo o que é ilusão de ótica sempre chama mais atenção. “Levei um evento de Ciências para vários shoppings no Brasil e observava, tanto no nosso evento, quanto nos Museus de Ciências, que as peças de ótica chamavam a atenção das pessoas, aí, pensei em fazer um projeto só com essas experiências”, afirmou o diretor-executivo.

O Museu de Ilusões foi construído por meio de uma parceria de artistas, cenógrafos e outros profissionais, e todas as peças foram construídas pela equipe — com exceção do Mirascopio. Zimmermann afirmou ainda que o espaço constantemente ganha obras novas, renovando as experiências. “As vezes eu ou alguém da equipe aparecemos com alguma ideia para o Museu e tentamos colocar em prática. Nem todas funcionam, mas as que funcionam colocamos para viajar.”

A mostra é autoexplicativa, ou seja, é possível ir sozinho e entender todas os setores, que possuem justificativas e fotos ilustrativas. Apesar dos facilitadores, existem ainda monitores que podem auxiliar no entendimento de algumas obras, assim como a ordem para percorrer o museu e sugestões de como interagir com os elementos da exposição.

Segundo Melissa, o principal interesse dos visitantes é registrar as milhares de possibilidades que a exposição oferece. “O museu é todo interativo, então dá pra fazer fotos e vídeos o tempo todo, inclusive, diversos setores são focados nisso, o que chama atenção do público.”

Zimmermann concorda com Melissa, mas diz que, para ele, as partes mais curiosas da exposição são as obras anamórficas, como o Sapo, o Pato, as Porcas e Parafusos e o Pitoco.

A exposição estará no BH Shopping até 20 de setembro. O Museu das Ilusões foi uma das atrações no Prêmio Mauricio de Sousa, premiação do setor de entretenimento. Na edição de 2023, recebeu prata na categoria de inovação.

Serviço

Local: BH Shopping - Estacionamento Piso Ouro Preto - Portaria H

Horário: De terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até as 21h; domingos das 12h às 20h, com entrada até as 19h.

Ingressos: Disponíveis pelo app Multi, pelo Sympla ou na bilheteria no local

Valores: R$ 90 inteira e R$ 45 meia entrada. Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas ou mais. R$ 135, para três pessoas, R$ 180, para quatro, R$ 225, para cinco e R$ 270 para seis pessoas.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima