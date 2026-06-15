BH: onde ver a réplica do fóssil humano mais antigo da América do Sul

Considerada o fóssil humano mais antigo já encontrado na América do Sul, Luzia é um dos destaques da exposição “O fenômeno humano: o caminhar da humanidade”, a ser inaugurada nesta quarta-feira (17/6) no Museu de Ciências Naturais PUC Minas. Considerada pela instituição como a maior exposição sobre evolução humana já apresentada no Brasil, a mostra reúne mais de 300 peças e dedica um espaço especial à personagem que ajudou pesquisadores a compreenderem a chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano.

Foi durante uma missão arqueológica franco-brasileira liderada pela arqueóloga francesa Annette Laming-Emperaire que os primeiros fragmentos de Luzia foram achados em 1974. O crânio foi encontrado em 1975, na Gruta da Lapa Vermelha, na região de Lagoa Santa, na Grande BH.

Embora os restos originais dela estejam no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a exposição apresenta uma reconstrução artística de Luzia e um grande painel que retrata como teria sido a vida da personagem em meio à paisagem natural mineira há cerca de 11 mil anos.

Ao longo da exposição 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade', os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana Leandro Couri/EM/D.A. Press Com mais de 300 peças, mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH Leandro Couri/EM/D.A. Press Ao longo da exposição 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade', os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana Leandro Couri/EM/D.A. Press Ao longo da exposição 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade', os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana Leandro Couri/EM/D.A. Press Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada Leandro Couri/EM/D.A. Press Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada Leandro Couri/EM/D.A. Press Nova exposição da PUC Minas percorre a evolução da humanidade Leandro Couri/EM/D.A. Press Museu PUC Minas inaugura exposição que percorre a evolução humana Leandro Couri/EM/D.A. Press Nova mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH Leandro Couri/EM/D.A. Press Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada Leandro Couri/EM/D.A. Press Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada Leandro Couri/EM/D.A. Press Entender como a humanidade surgiu, evoluiu e chegou às Américas é a proposta da exposição Leandro Couri/EM/D.A. Press A exposição conta com 25 vitrines e mais de 300 peças Leandro Couri/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Segundo o diretor do museu, professor Henrique Paprocki, o espaço dedicado à Luzia também reforça a importância histórica e científica de Minas para os estudos sobre evolução humana nas Américas. “A América do Sul foi o último lugar alcançado pelos seres humanos vindos da África. E Lagoa Santa se tornou uma região fundamental para entender essa chegada ao continente”, explicou.

Na exposição, Luzia aparece ao lado de representações de sua família em um cenário inspirado no ambiente natural existente há milhares de anos na região de Lagoa Santa. A proposta é aproximar o público da história dos primeiros habitantes das Américas e transformar o conteúdo científico em uma experiência visual mais envolvente.

Além da reconstrução artística, o espaço também contextualiza as descobertas arqueológicas na região metropolitana de Belo Horizonte e destaca a importância dos estudos iniciados pelo naturalista dinamarquês Peter Lund no século XIX e aprofundados posteriormente por pesquisadores brasileiros.

Para Paprocki, a presença de Luzia na exposição também ajuda o visitante a perceber como Minas ocupa posição importante na história da humanidade no continente americano. “Trazer a Luzia para a exposição é também valorizar esse patrimônio arqueológico mineiro e aproximar as pessoas dessa parte tão importante da nossa história”, afirmou.

Além de Luzia, a exposição reúne fósseis, esqueletos e reconstruções de outros ancestrais humanos. “O público vai encontrar a maior exposição sobre evolução humana já apresentada aqui no Brasil. São 25 vitrines, mais de 300 peças, que vão desde os fósseis mais antigos, mais primitivos, até as espécies mais recentes, proximamente relacionadas a nós, como os neandertais”, destacou Paprocki.

A partir de quinta-feira (18/6), a exposição no segundo andar do prédio estará aberta ao público. O Museu de Ciências Naturais PUC Minas funciona de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada, com valores diferenciados para visitas combinadas com o planetário, que podem ser adquiridos tanto no site, quanto na bilheteria no local.

A exposição será uma mostra de longa duração e não há previsão para sua desmontagem. Pelo contrário: os planos do museu incluem futuras ampliações que deverão incorporar aspectos da evolução cultural humana, como agricultura, escrita e desenvolvimento das ferramentas.

Para Paprocki, o principal objetivo da exposição é despertar curiosidade científica e aproximar o público da própria história humana. “Eu convido todo mundo para vir conhecer a exposição, olhar para a nossa própria trajetória e entender que fazemos parte da natureza e da história desse planeta. É uma experiência feita para encantar, ensinar e aproximar as pessoas da ciência”, concluiu.

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Serviço

Exposição: O fenômeno humano: o caminhar da humanidade

Local: Museu de Ciências Naturais PUC Minas | Rua Dom José Gaspar, 290 - Coração Eucarístico

Inauguração: 17 de junho, quarta-feira

Abertura ao público: 18 de junho, quinta-feira

Dias e horários de funcionamento: das terça-feira aos sábados, das 9h às 17h

Ingressos: A partir de R$ 10 até R$ 32

Onde comprar? museu.pucminas.br ou na bilheteria no local

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima