Maior cavalgada de Minas Gerais e romeiros aguardados em festividade de fé

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Cavaleiros e religiosos em romarias são aguardados para as comemorações do 239º Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, evento que conta com a maior cavalgada do estado.

As comemorações católicas foram iniciadas em 13 de junho e terão os pontos altos neste sábado (20/6), chegada da cavalgada, e na próxima quarta-feira (24/6).

As atividades centrais ocorrem no Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e no Aeroporto Municipal.

O evento é promovido pelas lideranças religiosas locais, com o patrocínio da mineradora Anglo American, com o objetivo de celebrar uma das tradições católicas e culturais mais antigas do estado.

Destinado a moradores, peregrinos, romeiros, cavaleiros, amazonas e turistas de diversas regiões do Brasil, o público que comparecer poderá vivenciar manifestações de fé, assistir a apresentações culturais, como o show da dupla Rionegro & Solimões, e participar da tradicional cavalgada.

“O Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos é um dos mais antigos e tradicionais de Minas Gerais. Nossa cidade não apenas recebe visitantes, ela acolhe de braços abertos peregrinos e romeiros vindos dos mais distantes rincões de Minas e do Brasil. Essa dinâmica transforma a cidade: as casas se abrem e as mesas se fartam para receber o irmão”, conta Bruno Costa, padre e reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos.

“Há uma economia da solidariedade e da hospitalidade que se manifesta nas barraquinhas, nas barracas e tendas de romeiros e no voluntariado que faz a festa acontecer. O Jubileu nos lembra que somos todos irmãos, caminhantes na mesma estrada da vida”, completa.

Ponto alto de público do Jubileu de Bom Jesus de Matosinhos, em Conceição do Mato Dentro, ocorre no dia 24 de junho Girô

O que os visitantes poderão aproveitar?

Famílias inteiras e o comércio estruturam-se para a recepção dos visitantes por meio de uma economia da solidariedade e da hospitalidade, visível nas tradicionais barraquinhas, tendas e no trabalho voluntário.

Para Sthefani Oliveira, moradora de Conceição do Mato Dentro e analista de Relacionamento com Comunidades da Anglo American, participar da festividade é motivo de gratidão e emoção.

“Mais do que uma celebração religiosa, o Jubileu une famílias e fortalece nossa identidade. Ver as ruas cheias, acompanhar as celebrações e sentir a devoção das pessoas é algo que toca profundamente o coração. Como conceicionense, tenho orgulho de viver essa tradição. O Jubileu nos lembra da importância de manter vivas nossas raízes, valorizando aquilo que nos une e fortalece como comunidade”, destaca.

A festividade foi originalmente concebida no ano de 1787, cruzando mais de dois séculos de história. Sua importância abrange múltiplos aspectos: no âmbito religioso, atua como um espaço de renovação da fé e devoção ao Senhor Bom Jesus; no social, fortalece a identidade comunitária e reencontros familiares; e no econômico, impulsiona o comércio local e o turismo regional durante o período de doze dias de celebração.

O encerramento das festividades, em 24 de junho, é a data em que a cidade acolhe seu maior contingente de público, em um ambiente que mescla a solenidade litúrgica e a convivência popular.

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A mineradora Anglo American é patrocinadora do evento. “Para nós, estar presente em festividades como o Jubileu é um compromisso genuíno com a valorização da cultura e das tradições que fazem parte da identidade deste território. Reconhecemos que celebrações como essa são espaços de encontro, pertencimento e preservação da memória coletiva. Ao apoiar essas iniciativas, reforçamos nosso papel como parceiros da comunidade, contribuindo para manter vivas manifestações culturais que atravessam gerações", afirma Ana Cunha, diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Anglo American.



As datas do Jubileu



Início do fluxo de visitantes: 13 de junho com a chegada dos primeiros grupos de romeiros à cidade

13 de junho com a chegada dos primeiros grupos de romeiros à cidade Grande momento dos cavaleiros: 20 de junho com a realização da maior cavalgada do estado de Minas Gerais

20 de junho com a realização da maior cavalgada do estado de Minas Gerais Encerramento e ápice de público: 24 de junho com o encerramento das solenidades e maior concentração de fiéis

Dimensões da festividade

