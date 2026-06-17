Imóvel atingido por ônibus desaba e amplia drama de família em BH

O que começou como um acidente de trânsito na tarde dessa segunda-feira (15/6) se transformou em uma sequência de transtornos que ainda afetam moradores e comerciantes da Rua Maria Francisca, no Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte. Dois dias após um ônibus da linha 9550 (Casa Branca/São Francisco) atingir a fachada de um imóvel durante uma manobra, o que restava da estrutura desabou na madrugada desta quarta-feira (17/6), ampliando os prejuízos e a insegurança de quem vive no local.

O terreno atingido pertence à aposentada Sebastiana Coimbra, de 82 anos, uma das moradoras mais antigas da região. Na propriedade funcionam imóveis comerciais destinados à locação e a tradicional Borracharia do Quito, administrada por seu primo. Sebastiana mora nos fundos do terreno com o filho e depende principalmente da renda dos aluguéis para complementar a aposentadoria.

Vizinha da família, Silvana Castro acompanhou a situação desde o momento do acidente. Segundo ela, após a retirada do coletivo, uma viga ainda sustentava parte da construção. A estrutura, no entanto, cedeu durante a madrugada, exatamente como os moradores temiam, "Foi um barulhão, um estrondo danado", resumiu.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Silvana e o marido estavam em casa quando a construção cedeu. Outros familiares que vivem no mesmo terreno também acompanhavam com preocupação a evolução dos danos desde a colisão.

A moradora conta que o ônibus fazia uma manobra para concluir a curva quando atingiu a fachada do imóvel. Ela afirma que o veículo não trafegava em alta velocidade e que o motorista permaneceu no local após o acidente, demonstrando estar bastante abalado com a situação.

"Não sei o que fazer"

Para Sebastiana, o desabamento vai além dos danos causados à estrutura. Como uma das moradoras mais antigas da Rua Maria Francisca, ela viu parte do imóvel, construído pelo pai, ser destruída após a batida do ônibus, afetando um patrimônio que acompanha a história da família há décadas e que também ajudava a sustentar a casa.

Uma das lojas havia sido desocupada há cerca de três meses e já estava anunciada para receber um novo inquilino. A expectativa era de que o imóvel voltasse a gerar renda ainda nesta semana. "Eu sobrevivo com aluguel e aposentadoria. A loja estava para alugar esta semana. A placa estava aí, não sei o que fazer", contou.

Além dos prejuízos econômicos, a queda da estrutura derrubou a caixa d'água de concreto que abastecia toda a propriedade, deixando os moradores sem água.

O rompimento da tubulação comprometeu o abastecimento tanto da residência onde Sebastiana mora quanto dos demais imóveis existentes no terreno. "Estou sem água. A caixa caiu. O encanamento arrebentou todo", relatou.

Trabalho interrompido

Enquanto a família tenta entender como será feita a reconstrução do imóvel, quem também contabiliza prejuízos é o borracheiro Joaquim Rocha Pires.

Há 34 anos à frente da Borracharia do Quito, ele estava trabalhando normalmente quando ouviu o impacto. Dentro da oficina, o susto foi imediato, "Começou a cair reboco pesado em cima de mim. Eu assustei e fui para a porta ver o que tinha acontecido."

Ao observar os estragos, Joaquim percebeu que o ônibus atingiu uma das colunas que ajudavam a sustentar a construção, comprometendo a estabilidade do imóvel.

Com os danos estruturais, a borracharia ficou sem condições de funcionamento. As paredes foram danificadas, as portas ficaram desalinhadas e a área segue sob risco, impedindo a retomada das atividades. "Minha loja danificou todinha. Aqui ainda está perigoso cair. Então eu não posso trabalhar."

O borracheiro afirma que registrou boletim de ocorrência e aguarda uma definição sobre os reparos necessários para que o espaço possa voltar a funcionar.

Família acumula prejuízos

Além dos danos à estrutura, a família também contabiliza outros prejuízos. Um carro pertencente a Reginaldo Coimbra, filho de Sebastiana, que estava estacionado na garagem, foi atingido durante a colisão.

Desde segunda-feira (15/6), ele acompanha as tratativas relacionadas ao caso e afirma que a prioridade da família sempre foi garantir que os danos fossem avaliados tecnicamente antes de qualquer intervenção no imóvel.

"Falaram para chamar um pedreiro e arrumar, mas eu não aceitei. O impacto abalou a estrutura e precisava ser avaliado primeiro." Além dos danos ao imóvel, Reginaldo aguarda a definição sobre o prejuízo causado ao veículo. Caso seja necessário acionar o próprio seguro, ele calcula um gasto de cerca de R$ 1,7 mil apenas com a franquia.

Curva preocupa moradores

A colisão reacendeu uma preocupação antiga de quem vive na Rua Maria Francisca. Moradores afirmam que os ônibus passam muito próximos das fachadas dos imóveis ao fazerem a curva existente no trecho.

Embora a via não seja considerada estreita, vizinhos relatam que a proximidade dos coletivos com as residências e estabelecimentos comerciais exige atenção constante de quem circula pelo local.

Joaquim Rocha observa que colisões envolvendo ônibus são raras, mas afirma que o cruzamento próximo ao imóvel registra ocorrências esporádicas envolvendo carros e motocicletas devido ao intenso movimento da região.

Já Reginaldo Coimbra avalia que a manobra exige atenção dos motoristas e destaca que os condutores mais experientes costumam fazer a curva com maior facilidade. Segundo ele, a presença de uma ilha de trânsito próxima ao local também pode dificultar a conversão dos veículos.

Apesar das diferentes avaliações sobre as causas do acidente, moradores concordam em um ponto: a curta distância entre os ônibus e as fachadas das construções gera preocupação diária para quem mora e trabalha na rua.

Os escombros atingiram a área onde funcionava uma borracharia Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Escombros tomam conta do imóvel atingido por um ônibus da linha 9550, no bairro Boa Vista. Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Após nova vistoria, a Defesa Civil classificou a estrutura remanescente como de risco muito alto Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Além dos danos estruturais, o desabamento derrubou a caixa d'água da propriedade Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Moradores e comerciantes acompanham os estragos causados pelo desabamento Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Estrutura segue sob risco

Após nova vistoria, a Defesa Civil classificou a área como de risco muito alto e informou que a estrutura remanescente pode desabar a qualquer momento.

Serão emitidas quatro notificações envolvendo imóveis e estabelecimentos localizados no terreno e em áreas vizinhas. A medida foi adotada devido ao risco de novos desabamentos e à possibilidade de que escombros atinjam áreas comuns e imóveis próximos.

Parte da construção que desabou já havia sido classificada como área de risco nas primeiras vistorias realizadas após o acidente. Ao longo dos últimos dias, o comprometimento estrutural evoluiu até resultar no colapso parcial da edificação.

A área segue isolada e continuará sendo monitorada pela Defesa Civil. Os responsáveis pelos imóveis afetados deverão alinhar, junto à empresa responsável pelo coletivo, as medidas necessárias para a reparação dos danos e a recuperação da estrutura.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) informou que o acidente não deixou feridos e que os danos materiais ainda estão sendo apurados. A entidade afirmou que a empresa responsável pelo ônibus acompanha a ocorrência, presta apoio aos envolvidos e colabora com as autoridades responsáveis pela apuração do caso.

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O sindicato também informou que o veículo estava com as manutenções em dia e tinha Autorização de Tráfego (AT) válida. Já a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) informou que o ônibus tinha autorização para circular até maio de 2028.