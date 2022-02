Casa desmorona no Caiçara

Residência onde funcionava pizzaria caiu ontem. Ninguém se feriu (foto: Edésio Ferreira/em/d.a press)







Uma casa que funcionava como pizzaria desabou no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. Todos os moradores já haviam deixado o imóvel, exceto uma mulher, que precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Ela não teve ferimentos e passa bem. Segundo os militares, a casa estava interditada desde 29 de janeiro, quando a Defesa Civil constatou trincas e rachaduras que indicavam abalos estruturais.

No entanto, uma moradora de 35 anos permanecia na moradia. No momento do desabamento, ela não conseguiu fugir porque o colapso bloqueou as saídas. Acionados por volta das 22h, os agentes conseguiram retirar a vítima do local. Por volta das 23h, a residência desmoronou completamente.

A operação mobilizou quatro equipes de salvamento, que também isolaram ao menos seis imóveis no quarteirão. Os moradores foram acolhidos por parentes. A BHTrans isolou o quarteirão, que também teve a energia elétrica e o fornecimento de água suspensos. De acordo com os bombeiros, o desmoronamento não tem relação com as chuvas. A principal hipótese é de que o solo tenha sido encharcado por uma tubulação defeituosa da Copasa.

Em nota, a Copasa informa que "o imóvel que desabou na rua Martins Alves, Bairro Caiçara, em Belo Horizonte, e outros imóveis próximos que também estão com risco de desabamento foram construídos sobre a rede pluvial que drena a água da chuva, o que provocou o comprometimento das edificações."

A empresa ressalta que a queda do imóvel não tem qualquer relação com as redes de água e esgoto da companhia. Disse ainda que uma equipe técnica está no local para fazer o isolamento do trecho dos imóveis comprometidos e restabelecer o abastecimento de água na região afetada.





Risco A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde de ontem, alerta de risco geológico para cinco regiões da capital, em razão do acumulado de chuvas previsto para essas regionais. As regionais Oeste, Noroeste, Pampulha e Venda Nova têm risco geológico forte, com alerta acumulado de 70mm de chuva em 72 horas. Já a Regional Barreiro tem risco geológico moderado, com alerta acumulado de 50mm em 48 horas.





