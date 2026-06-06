Ponte de R$ 36 mi desaba no Acre 2 anos após inauguração e deixa quatro feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ser interditada preventivamente na quinta-feira (4), a ponte Frei Paolino Baldassari desabou no início da noite desta sexta-feira (5), em Sena Madureira, no interior do Acre. Quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital João Câncio Fernandes. Duas delas estão em estado grave.

Segundo o governo do Acre, os feridos estavam nas proximidades da estrutura. Testemunhas disseram que ao menos uma delas caminhava na ponte, apesar da interdição. Outra fazia uma live para questionar o governo sobre a situação.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Secretaria de Estado de Saúde e da Defesa Civil foram ao local para auxiliar as vítimas e a comunidade.

A governadora Mailza Assis (Progressistas) ativou o gabinete de crise e foi para Sena Madureira para acompanhar os trabalhos de resgate e de assistência aos feridos.

A ponte de 232 metros de extensão foi inaugurada em dezembro de 2023 e era uma antiga reivindicação dos moradores da cidade.

A obra custou R$ 36 milhões aos cofres públicos. Construída sobre o rio Iaco, ela ligava o primeiro e o segundo distrito da cidade. Antes da inauguração, a ligação era feita via terrestre, pela BR-364, ou por catraia.

"Acionamos a empresa responsável, que está enviando técnicos para nos dar um posicionamento do que realmente ocorreu. Vão ser realizadas perícias para verificar as possíveis causas", disse a governadora, após visitar feridos no hospital.

Em comunicado divulgado na quinta, o governo informou que houve avanço de erosão nas margens do rio. A interdição foi determinada após vistoria dos bombeiros.

Um boletim médico divulgado pelo governo informa que os pacientes Antônio Morais lima Filho, 36, e Edinaldo Muniz, 54, sofreram traumatismos, estão em estado grave e precisaram ser transferidos para um hospital em Rio Branco. Muniz é juiz aposentado e advogado. Ele estava perto da ponte fazendo uma live sobre a interdição quando ela desabou.

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Ednei Muniz, de 51 anos, e Weverton Murieta, de 34, estão em condições estáveis.