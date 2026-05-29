Vídeo: carreta cai de ponte na BR-040 e deixa motorista preso nas ferragens

Uma carreta carregada com carvão caiu de uma ponte na BR-040, a uma altura de 35 metros, na tarde desta quinta-feira (29/5), na altura de Santos Dumont, na Zona da Mata. O motorista ficou preso dentro da cabine destruída e não apresentava sinais vitais quando as equipes de resgate chegaram ao local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 13h30 na região de Cabangu. Conforme os militares, a carreta, emplacada em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, atravessava a ponte quando o motorista perdeu o controle da direção.

O veículo atingiu o guarda-corpo da estrutura e despencou de uma altura estimada em 35 metros. A força do impacto deixou o condutor preso na cabine, exigindo uma operação complexa de resgate.

Os bombeiros informaram que foi necessário cortar partes da estrutura da cabine para acessar a vítima. Para isso, a carreta precisou ser desvirada pelo guincho da concessionária responsável pela rodovia.

O trabalho das equipes é dificultado pelo local onde o veículo parou após a queda. A carreta ficou em uma área de brejo, o que limita o acesso dos socorristas e dos equipamentos de resgate.

Além de duas guarnições do Corpo de Bombeiros, socorristas da concessionária atuam no atendimento da ocorrência.

De acordo com os militares, há indícios de que apenas o motorista estivesse na cabine no momento do acidente. As causas da perda de controle da direção ainda serão apuradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice