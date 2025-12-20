Assine
RIO DE JANEIRO

Ponte Rio-Niterói tem bloqueio total por causa de um pedestre

De acordo com a PRF, um andarilho entrou na pista da ponte, o que exigiu a interrupção imediata do tráfego

Tupi Digital
Tupi Digital
Repórter
20/12/2025 16:40 - atualizado em 20/12/2025 16:41

Ponte Rio-Niterói tem bloqueio total após entrada de pedestre
Ponte foi totalmente bloqueada após entrada de pedestre crédito: Tupi

A Ponte Rio-Niterói foi fechada no fim da manhã deste sábado (20/12) após o acesso indevido de um pedestre às pistas. O bloqueio ocorreu para permitir o resgate, conforme protocolo de segurança.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fechamento atingiu os dois sentidos da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência.

Por que a ponte foi interditada?

De acordo com a PRF, um andarilho entrou na pista da ponte, o que exigiu a interrupção imediata do tráfego. A medida é padrão para garantir a segurança do pedestre e dos motoristas.

O bloqueio total foi registrado às 11h44. Até a última atualização, a operação de retirada ainda estava em andamento.

Como ficou o trânsito após o bloqueio?

Às 12h45, apenas o sentido Rio foi liberado. O sentido Niterói permanecia com restrições durante a operação.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), a interdição provocou reflexos no trânsito das seguintes vias:

  • Linha Vermelha
  • Avenida Brasil
  • Elevado Paulo de Frontin
  • Avenida Francisco Bicalho

As autoridades seguiram monitorando a situação até a normalização do tráfego.

