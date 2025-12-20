Ponte Rio-Niterói tem bloqueio total por causa de um pedestre
De acordo com a PRF, um andarilho entrou na pista da ponte, o que exigiu a interrupção imediata do tráfego
A Ponte Rio-Niterói foi fechada no fim da manhã deste sábado (20/12) após o acesso indevido de um pedestre às pistas. O bloqueio ocorreu para permitir o resgate, conforme protocolo de segurança.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fechamento atingiu os dois sentidos da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência.
Por que a ponte foi interditada?
De acordo com a PRF, um andarilho entrou na pista da ponte, o que exigiu a interrupção imediata do tráfego. A medida é padrão para garantir a segurança do pedestre e dos motoristas.
O bloqueio total foi registrado às 11h44. Até a última atualização, a operação de retirada ainda estava em andamento.
Como ficou o trânsito após o bloqueio?
Às 12h45, apenas o sentido Rio foi liberado. O sentido Niterói permanecia com restrições durante a operação.
Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), a interdição provocou reflexos no trânsito das seguintes vias:
- Linha Vermelha
- Avenida Brasil
- Elevado Paulo de Frontin
- Avenida Francisco Bicalho
As autoridades seguiram monitorando a situação até a normalização do tráfego.