HOMICÍDIO

Brasileira desaparecida em Portugal é encontrada morta; suspeita é presa

Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida desde 5 de dezembro; outra brasileira foi detida por suspeita de homicídio qualificado

ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
19/12/2025 17:16

Lucinete Freitas, de 55 anos, era natural do Ceará e morava sozinha em Amadora, na Região Metropolitana de Lisboa
Lucinete Freitas, de 55 anos, era natural do Ceará e morava sozinha em Amadora, na Região Metropolitana de Lisboa

A brasileira Lucinete Freitas, de 55 anos, que estava desaparecida desde 5 de dezembro, foi encontrada morta em uma área de mata nos arredores de Lisboa, em Portugal. A informação foi confirmada pela Polícia Judiciária portuguesa nesta sexta-feira (19/12).

Segundo as autoridades, uma mulher de 43 anos, também brasileira, foi presa por "fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado". A suspeita também é investigada por profanação e ocultação de cadáver. A polícia informou que a motivação do crime teria sido considerada fútil, mas não divulgou detalhes adicionais.

Lucinete era natural do Ceará e morava sozinha no município de Amadora, na Região Metropolitana de Lisboa. Ela tinha planos de levar a família para Portugal em 2026.

De acordo com o marido, Teodoro Júnior, que vive em Fortaleza, o último contato com Lucinete ocorreu na noite de 5 de dezembro, por volta das 19h30 no horário de Brasília, o que corresponde às 22h30 em Portugal.

Segundo ele, Lucinete tinha um compromisso marcado para o sábado seguinte, quando visitaria um apartamento que poderia ser alugado para a família. No entanto, a responsável pela locação informou que ela não compareceu.

Ainda conforme relatos, Lucinete teria enviado uma mensagem informando que viajaria para o Algarve, no Sul de Portugal, acompanhada de uma amiga. A Polícia Judiciária não informou se essa pessoa é a mulher presa sob suspeita de homicídio.

O caso segue sob investigação pelas autoridades portuguesas.

