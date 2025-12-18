Assine
overlay
Início Nacional
MULHERES INVISIBILIZADAS

Projeto resgata trajetórias de mulheres apagadas pelo tempo

'Elas na História', iniciativa da historiadora Jessica Santana, utiliza as redes sociais de forma estratégica para democratizar o conhecimento histórico

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/12/2025 21:05

compartilhe

SIGA
x
Jessica transforma sua pesquisa e outras referências históricas em conteúdos acessíveis e visualmente atraentes
Jessica transforma sua pesquisa e outras referências históricas em conteúdos acessíveis e visualmente atraentes crédito: Divulgação

A história pública no Brasil acaba de ganhar um reforço significativo com o surgimento do Elas na História, projeto dedicado a recuperar e divulgar histórias de mulheres invisibilizadas pelas narrativas tradicionais. A iniciativa é da historiadora Jessica Santana de Assis Alves, doutora pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e vencedora de Menção Honrosa no concurso nacional de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), reconhecimento que impulsiona o alcance e a relevância social de seu trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O projeto combina rigor acadêmico, linguagem acessível e uso estratégico das redes sociais para democratizar o conhecimento histórico e ampliar a visibilidade de personagens femininas fundamentais para a formação do país, atraindo a atenção de públicos diversos e aproximando o cotidiano da produção científica.

O texto tem como base a tese de doutorado de Jessica, intitulada “À frente dos negócios: a atuação de viúvas na direção de comércios de secos e molhados na cidade do Rio de Janeiro (1850-1889)”, orientada pela professora Fabiane Popinigis, especialista em História Social do Trabalho.

Leia Mais

O estudo analisa o protagonismo de viúvas que administraram pequenos estabelecimentos comerciais na capital fluminense no século XIX, garantindo a subsistência de suas famílias e desempenhando papel importante na dinâmica urbana de um período marcado por fortes desigualdades de gênero e estruturas patriarcais.

Apesar de sua relevância econômica e social, essas mulheres foram frequentemente invisibilizadas por registros oficiais e pela historiografia tradicional, e é justamente esse apagamento que impulsiona a criação de um projeto voltado à disseminação ampla desses resultados.

Um projeto que amplia o acesso à memória de mulheres brasileiras

Ainda em fase inicial, o Elas na História é divulgado principalmente pelo Instagram @elas.nahistoria, onde a historiadora transforma sua pesquisa e outras referências históricas em conteúdos acessíveis e visualmente atraentes.

A página reúne textos explicativos, colagens, vídeos, análises e narrativas que apresentam trajetórias de mulheres negras, indígenas, imigrantes, trabalhadoras, proprietárias, intelectuais e artesãs, destacando personagens fundamentais que foram deixadas à margem das narrativas que moldaram a memória coletiva brasileira.

Mais do que recuperar biografias esquecidas, o projeto busca construir uma ponte entre o ambiente acadêmico e o público geral, apostando em uma estética contemporânea, em linguagem clara e em formatos que dialogam com a lógica das redes sociais para ampliar o acesso ao conhecimento histórico. Segundo Jessica, o objetivo é democratizar o acesso à produção acadêmica e destacar mulheres que ajudaram a formar a nossa sociedade, mas foram deixadas à margem das narrativas e dos registros históricos.

Reconhecimento da Capes fortalece a difusão científica

A Menção Honrosa recebida por Jessica no concurso nacional de teses da CAPES fortaleceu a dimensão pública do projeto e confirmou a relevância social de sua pesquisa. Para a historiadora, o reconhecimento amplia a responsabilidade de tornar o conhecimento histórico acessível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Divulgar ciência para públicos amplos é parte essencial do trabalho de historiadores. A premiação da Capes reforçou a relevância desse compromisso e a necessidade de aproximar a história do cotidiano das pessoas”, afirma. Com o respaldo institucional e a boa recepção do público, o Elas na História se consolida como um importante instrumento de divulgação científica e de valorização das experiências femininas apagadas pelo tempo.

Tópicos relacionados:

invisibilidade mulheres ufrrj

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay