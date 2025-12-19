Spotify revela: brasileiros já deram o play no clima de Natal

As datas comemorativas de fim de ano ainda não começaram oficialmente, mas, nos fones de ouvido de milhões de brasileiros, o Natal já começou. Uma análise de dados do Spotify revelou que o consumo de músicas temáticas disparou no país, com um aumento significativo registrado bem antes da chegada de dezembro.

No topo dessa onda sonora está, como de costume, a cantora Mariah Carey. Seu hino atemporal, “All I Want for Christmas Is You”, já acumulou mais de 40 milhões de reproduções somente em território brasileiro. A canção transcendeu o status de hit para se tornar um verdadeiro chamado, sinalizando para muitos que a temporada de celebrações está aberta.

Leia Mais

Acompanhando Mariah Carey nas playlists mais populares estão “Snowman”, da cantora Sia, e o clássico dos anos 80 “Last Christmas”, do grupo Wham!. Essas músicas se tornaram a trilha sonora oficial para os preparativos de Natal e as confraternizações que marcam o encerramento do ano.

O som da tradição brasileira

Apostando na memória afetiva, os dados do Spotify, coletados até o dia 14 de dezembro, mostram que os clássicos brasileiros também estão nos ouvidos do público. A música nacional natalina mais tocada no período foi a tradicionalíssima “Bate o Sino Pequenino”.

Logo em seguida, a voz inconfundível de Simone com “Então é Natal”, canção que marcou diferentes gerações. O pódio nacional se completa com “Vem chegando o Natal”, outra melodia que evoca diretamente o sentimento de união e celebração familiar.

O levantamento da plataforma de áudio também conseguiu identificar o dia em que o Brasil decidiu, coletivamente, dar o play na temporada natalina. O pico de reproduções de músicas do gênero aconteceu em 12 de dezembro.

De acordo com o Spotify, o consumo de canções de Natal no país aumentou 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O dado demonstra um engajamento cada vez maior e mais antecipado com as celebrações, mesmo antes da chegada do dia 25 de dezembro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata