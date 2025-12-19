Teve o celular roubado? Veja como bloquear tudo na hora

Com a urgência de agir e vulnerabilidade ao ter o celular roubado, existem maneiras fáceis e eficazes de bloquear o aparelho e a linha telefônica e proteger suas contas digitais, começando pelas mais importantes, evitando grandes prejuízos financeiros e a exposição de dados pessoais

O primeiro passo é inutilizar o celular para quem o roubou. A forma mais rápida e eficiente é usar o programa Celular Seguro, do governo federal. Por meio do site ou aplicativo, acessível de qualquer computador ou outro celular, você pode registrar a ocorrência de perda, roubo ou furto.

A plataforma centraliza o bloqueio do aparelho (via IMEI, o "chassi" do celular) e da linha telefônica, notificando automaticamente as operadoras e os bancos parceiros de uma só vez. O melhor é que você não precisa ter se cadastrado previamente para usar o serviço.

Antigamente, era essencial ter o número do IMEI anotado. Embora ainda seja útil (você pode obtê-lo digitando *#06# ou na caixa do aparelho), ele não é mais obrigatório para registrar o alerta no Celular Seguro. O programa também permite cadastrar uma "pessoa de confiança" que pode efetuar o bloqueio por você, agilizando ainda mais a proteção dos seus dados.

Proteja suas contas bancárias

Mesmo que o Celular Seguro notifique os bancos parceiros, é fundamental agir proativamente. Entre em contato com as instituições financeiras onde você possui conta para informar sobre o roubo e garantir o bloqueio. Use o telefone de um amigo ou um computador ou vá a uma agência. Solicite o desvínculo do aplicativo do aparelho roubado e, caso necessário, bloqueie o acesso digital temporariamente.

Essa dupla verificação impede que criminosos realizem transferências, pagamentos ou peçam empréstimos em seu nome. A maioria dos bancos possui procedimentos específicos e ágeis para essas situações, acessíveis por suas centrais de atendimento.

Desconecte redes sociais e e-mails

Suas contas de e-mail e redes sociais também podem ser alvos. Acesse suas contas do Google ou da Apple em um computador seguro e utilize as ferramentas de segurança para desconectar o dispositivo roubado. A opção geralmente se chama “sair de todos os dispositivos” ou “gerenciar dispositivos conectados”.

Faça o mesmo para redes como Instagram, Facebook e WhatsApp. Mudar as senhas de todas as suas contas importantes é uma camada extra de segurança fundamental neste momento.

Registre o boletim de ocorrência

Por fim, e de forma complementar às ações anteriores, registre um boletim de ocorrência (B.O.). Mesmo utilizando o Celular Seguro, o documento oficializa o crime e é essencial para investigações, para contestar eventuais cobranças indevidas ou para acionar o seguro do aparelho, se houver. Em muitos estados, o registro pode ser feito de forma online no site da Polícia Civil, o que agiliza o processo.

