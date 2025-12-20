Pesquisadora é achada morta após cair em rio durante coleta de água no RS

O corpo de uma pesquisadora de 21 anos foi encontrado na manhã deste sábado (20/12) após ela cair em um rio de Dona Francisca, no Rio Grande do Sul, e desaparecer na última terça-feira (16/12).

Roberta dos Reis Constantin fazia uma coleta de água com outros dois pesquisadores no rio Jacuí. Ela cursava química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e era agente técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Ela teria se desequilibrado ao tentar pegar uma amostra com um balde e uma corda. Segundo Fabiano Machado, coordenador dos bombeiros voluntários de Agudo, a jovem estava posicionada em uma rampa do porto que dava acesso ao rio quando o acidente ocorreu.

Um colega tentou socorrê-la, mas sem sucesso. Ainda de acordo com os bombeiros, ela usava uma roupa pantaneira, acoplada em uma bota, que fez com que ela afundasse mais rapidamente devido ao peso e entrada de água.

Após cinco dias de busca, um pescador avistou o corpo dela no rio nesta manhã. "O corpo estava no meio do rio, descendo rio abaixo, navegando pela correnteza. Então ele puxou até uma das margens e acionou as autoridades policiais", explicou Machado.

O corpo estava a 2,7 quilômetros de distância de onde a vítima caiu. Em seguida, os socorristas foram até o local para retirá-lo e encaminhá-lo ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil e com a Fepam. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.