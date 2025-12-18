Assine
PF entra em avião da Gol no Santos Dumont, no Rio, e detém passageiro

Agentes da PF entraram em aeronave da Gol após pouso de voo de Brasília para o Rio de Janeiro

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
18/12/2025 09:58

PF entra em avião da Gol no Santos Dumont, no Rio, e detém passageiro
PF entra em avião da Gol no Santos Dumont, no Rio, e detém passageiro

A Polícia Federal deteve um homem na noite desta sexta-feira, 12, dentro de um avião da Gol que havia pousado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vindo de Brasília.

Dois agentes da PF entraram armados dentro do avião, após o pouso no aeroporto no Rio, em busca de um homem identificado como Gustavo dos Santos Menezes. Entretanto, Santos Menezes não estava no voo, e o passageiro detido, e depois liberado, foi era um homem que estaria com ele. Ao se constatar que não havia mandado de prisão contra esse passageiro detido, ele foi liberado.

A PF segue na busca por Santos Menezes. A polícia não informou à coluna a razão da prisão.

(Correção às 11:20 de 13 de dezembro de 2025: a primeira versão desta notícia informava que Santos Menezes havia sido preso, o que não ocorreu.)

