PORTO ALEGRE

Temporal derruba estátua da Havan no Sul

Ventos fortes causaram danos e falta de energia nesta segunda-feira (15/12); não há feridos

15/12/2025 18:22 - atualizado em 15/12/2025 18:43

Réplica da Estátua da Liberdade em frente à loja da Havan caiu após rajadas de vento durante forte temporal em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre
Réplica da Estátua da Liberdade em frente à loja da Havan caiu após rajadas de vento durante forte temporal em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

Um forte temporal, acompanhado de rajadas intensas de vento, atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre (RS) na tarde desta segunda-feira (15/12). O fenômeno, associado à passagem de um sistema de instabilidade, provocou uma série de transtornos em diferentes municípios, com registro de quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos materiais.

Em Guaíba, uma réplica da Estátua da Liberdade, instalada em frente à megaloja da rede Havan, caiu após não resistir à força dos ventos. A estrutura, com 24 metros de altura e considerada um dos símbolos da empresa, tombou completamente. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento depois da queda.

Não houve registro de feridos. A área foi isolada imediatamente por equipes da loja para garantir a segurança de clientes e funcionários.

Em nota, a Havan informou que a estrutura estava de acordo com as normas técnicas e que equipes de obras já iniciaram os trabalhos para a retirada dos destroços.

Além do incidente em Guaíba, o temporal causou blecautes que afetaram milhares de consumidores e bloqueios de vias em diferentes pontos da região metropolitana. A Defesa Civil segue monitorando a situação e mantém alerta para rajadas de vento que podem ultrapassar os 90 km/h em áreas próximas.

