Queijo em Minas Gerais ganha prêmios com apoio da Anglo American

Em Minas Gerais, o queijo minas artesanal vai além de um produto típico, ele carrega tradições centenárias, sustenta famílias e, nos últimos anos, tem ganhado prêmios nacionais e internacionais. Por trás desses avanços está o Programa Crescer, iniciativa da Anglo American, que tem expandido sua atuação para além da mineração e transformado a realidade de dezenas de produtores locais.



Desde o início do projeto, em 2013, cerca de 24,5 milhões de reais foram investidos em todas as cadeias do programa, atendendo cerca de 156 produtores de queijo, 17 apicultores, 40 horticultores, 166 pessoas do setor turístico, 264 agentes públicos e aproximadamente 2 mil jovens.



Atualmente, o programa trabalha com foco no processo produtivo do leite e do queijo, com ações voltadas à capacitação, consultoria técnica e assessoria gerencial. Os resultados são visíveis: quase 300 empregos foram criados ou mantidos e a renda média dos produtores de leite e queijo da região aumentou 47%. Nos anos anteriores, outros setores também cresceram, como a apicultura (66%), horticultura (32%) e a formação de jovens na área (25%).



Essa valorização do queijo, como símbolo da cultura mineira, é acompanhada por conquistas importantes. Em 2022, cinco queijos da região foram premiados no Mundial do Queijo do Brasil. Em 2024, foram seis prêmios no mesmo evento.

Tradição e prêmios: os frutos do Programa Crescer

O Serro é berço de um dos mais tradicionais modos de fazer queijo em Minas, reconhecido como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Entretanto, preservar essa tradição exige investimento, cuidado e inovação, que são justamente o tripé que o Crescer vem oferecendo aos produtores locais.



A premiada Estela Mares, de Conceição do Mato Dentro, é um exemplo dessa transformação. Apoiada pelo Crescer, ela conquistou medalha de prata na categoria 100 dias de maturação e bronze com o queijo de 60 dias no Mundial do Queijo do Brasil, em 2022. Estela integra um grupo de produtores que receberam capacitação técnica, participaram de cursos de boas práticas e passaram por consultorias que ajudam desde a produção até a comercialização do queijo.







“Sou a terceira geração nessa produção. E o queijo para mim é muito importante porque além de ser um patrimônio imaterial, é uma homenagem que eu faço para minha mãe, porque foi uma forma de sustento para ela e para nossa família”, relata a produtora.



Além dela, outros nomes se destacam. Aguimar Barbosa, do município do Serro, levou medalha de ouro com um queijo de um ano de maturação. Idanir Miranda, de Alvorada de Minas, ganhou ouro em 2024. Irenice e Geovani Bicalho, também de Conceição do Mato Dentro, conquistaram a prata com seus queijos no mesmo ano.

Um movimento em prol da socioeconomia sustentável

O Programa Crescer nasceu com o propósito de fomentar o desenvolvimento socioeconômico sustentável das comunidades onde a Anglo American está presente. Em Minas Gerais, a empresa identificou as vocações locais da região de Conceição do Mato Dentro e do Serro e priorizou cadeias produtivas com potencial para gerar renda, emprego e identidade cultural, entre elas, o queijo minas artesanal.



Com foco no fortalecimento dessa vocação, o programa oferece desde diagnósticos produtivos até acompanhamento técnico individualizado. Além disso, promove ações voltadas à gestão do negócio, à adequação às normas sanitárias e à inserção dos produtos em feiras, eventos e concursos nacionais e internacionais.



Desde seu início, em 2013, o Programa Crescer beneficiou 156 produtores de queijo, e já atuou em outras frentes como apicultura, horticultura, turismo, formação de jovens e capacitação de agentes públicos. No total, mais de dois mil jovens e centenas de empreendedores foram impactados.

Renda, identidade e futuro

A renda média dos produtores apoiados pelo programa aumentou 47% na cadeia de leite e queijo. Os dados comprovam o impacto, mas são as histórias que revelam a verdadeira transformação.



Muitos produtores, antes com vendas informais e produção limitada, agora possuem certificações, maturadores climatizados e prêmios que os colocam entre os melhores do país. O apoio contínuo também estimula a sucessão familiar, com jovens voltando a enxergar valor no trabalho do campo.



“O processo de ser de geração para geração sempre, para mim, falou mais alto. E o queijo é história, tradição, cultura, é a superação. Participar do Programa Crescer me incentivou muito porque abriu um leque, fez com que a gente entendesse sobre a divulgação do produto…”, conta Iranice Bicalho, medalhista de ouro no Prêmio Queijo Brasil 2023 e bronze no Mundial do Queijo 2022.



Além de fortalecer as bases econômicas da região, o Crescer promove uma valorização simbólica, o queijo como patrimônio vivo, capaz de contar histórias e projetar o nome do Serro para além das fronteiras mineiras.

Dona Neuza Pimenta, faz parte da sexta geração de produtores de queijo em Alvorada de Minas e carrega o conhecimento do pai com o paladar exigente do público. “Eu vou fazer 84 anos e certas coisas a gente não aguenta mais, mas eu largo tudo para mexer com queijo. Eu já fiz muitos cursos, devo ter uns 10 diplomas, mas ainda sigo a maneira do meu pai”.



O Programa Crescer contribuiu para formação profissional de mais de 2 mil jovens, fortalecendo as futuras gerações de produtores de queijo da região do Serro Divulgação Anglo American

Cadeia produtiva fortalecida

Ao apoiar desde a produção até a comercialização, o Programa Crescer contribui diretamente para a estruturação de um encadeamento de processos sólidos. O resultado é o crescimento sustentável da atividade, que se traduz em benefícios econômicos e sociais para a comunidade.



Em um mercado cada vez mais exigente, onde a qualidade é fundamental, os produtores da região de Conceição do Mato Dentro e do Serro mostram que é possível unir tradição e inovação. A presença em concursos, a melhoria dos processos produtivos e o aumento da renda comprovam que os investimentos da Anglo American nos pequenos produtores rurais trazem retornos concretos, para eles, suas famílias e toda a região.



Mais que um produto, o queijo minas artesanal passa a ser símbolo de uma política de valorização das vocações locais, capaz de inspirar outros territórios a seguirem o mesmo caminho. Na região do Minas-Rio, a receita envolve leite, tradição e muito cuidado, com um ingrediente a mais: o apoio certo na hora certa.