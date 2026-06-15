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CIÊNCIA E HISTÓRIA

Nova exposição da PUC Minas percorre a evolução da humanidade; veja fotos

Com mais de 300 peças, mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH

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Estado de Minas
  • Ao longo da exposição 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade', os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana
    Ao longo da exposição "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade", os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Com mais de 300 peças, mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH
    Com mais de 300 peças, mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Ao longo da exposição 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade', os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana
    Dos primeiros ancestrais que caminharam pela Ãfrica atÃ© os grupos humanos que chegaram Ã s AmÃ©ricas, milhÃµes de anos de histÃ³ria estarÃ£o reunidos em um Ãºnico espaÃ§o a partir desta quarta-feira 917/6) no Museu de CiÃªncias Naturais PUC Minas Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Ao longo da exposição 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade', os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana
    O percurso da exposição "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade" é focado na evolução biológica da humanidade e se encerra antes do período conhecido como Revolução Agrícola Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada
    Classificada como uma exposição de longa duração, "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade" não tem previsão para ser desmontada Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada
    A exposição "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade" será inaugurada nesta quarta-feira (17/6) no Museu de Ciências Naturais PUC Minas, reunindo mais de 300 peças entre fósseis, reproduções, esqueletos e animais taxidermizados em uma área de 180 metros quadrados Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Nova exposição da PUC Minas percorre a evolução da humanidade
    Nova exposição da PUC Minas percorre a evolução da humanidade; veja fotos Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Museu PUC Minas inaugura exposição que percorre a evolução humana
    Museu PUC Minas inaugura exposição que percorre a evolução humana Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Nova mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH
    Nova mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada
    Da África pré-histórica até Lagoa Santa, a nova exposição do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas convida o visitante a fazer uma verdadeira viagem pela história da humanidade — e até a encarar, olho no olho, alguns dos ancestrais mais antigos da espécie humana Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada
    A exposição começa pelos mais antigos registros encontrados no continente africano, considerado o berço da humanidade. A partir daí, acompanha o surgimento dos primatas, a evolução dos macacos do Novo e do Velho Mundo e o processo evolutivo que culminou no aparecimento do Homo sapiens Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Entender como a humanidade surgiu, evoluiu e chegou às Américas é a proposta da exposição
    Entender como a humanidade surgiu, evoluiu e chegou às Américas é a proposta da exposição "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade", que será inaugurada nesta quarta-feira (17/6) no Museu de Ciências Naturais PUC Minas Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • A exposição conta com 25 vitrines e mais de 300 peças
    A exposição com 25 vitrines e mais de 300 peças, acompanha o surgimento dos primatas, a evolução dos macacos do Novo e do Velho Mundo e o desenvolvimento das espécies que deram origem ao Homo sapiens Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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