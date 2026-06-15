CIÊNCIA E HISTÓRIA
Nova exposição da PUC Minas percorre a evolução da humanidade; veja fotos
Com mais de 300 peças, mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH
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Ao longo da exposição "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade", os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Com mais de 300 peças, mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Dos primeiros ancestrais que caminharam pela Ãfrica atÃ© os grupos humanos que chegaram Ã s AmÃ©ricas, milhÃµes de anos de histÃ³ria estarÃ£o reunidos em um Ãºnico espaÃ§o a partir desta quarta-feira 917/6) no Museu de CiÃªncias Naturais PUC Minas Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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O percurso da exposição "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade" é focado na evolução biológica da humanidade e se encerra antes do período conhecido como Revolução Agrícola Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Classificada como uma exposição de longa duração, "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade" não tem previsão para ser desmontada Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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A exposição "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade" será inaugurada nesta quarta-feira (17/6) no Museu de Ciências Naturais PUC Minas, reunindo mais de 300 peças entre fósseis, reproduções, esqueletos e animais taxidermizados em uma área de 180 metros quadrados Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Nova exposição da PUC Minas percorre a evolução da humanidade; veja fotos Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Museu PUC Minas inaugura exposição que percorre a evolução humana Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Nova mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Da África pré-histórica até Lagoa Santa, a nova exposição do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas convida o visitante a fazer uma verdadeira viagem pela história da humanidade — e até a encarar, olho no olho, alguns dos ancestrais mais antigos da espécie humana Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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A exposição começa pelos mais antigos registros encontrados no continente africano, considerado o berço da humanidade. A partir daí, acompanha o surgimento dos primatas, a evolução dos macacos do Novo e do Velho Mundo e o processo evolutivo que culminou no aparecimento do Homo sapiens Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entender como a humanidade surgiu, evoluiu e chegou às Américas é a proposta da exposição "O Fenômeno Humano: o Caminhar da Humanidade", que será inaugurada nesta quarta-feira (17/6) no Museu de Ciências Naturais PUC Minas Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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A exposição com 25 vitrines e mais de 300 peças, acompanha o surgimento dos primatas, a evolução dos macacos do Novo e do Velho Mundo e o desenvolvimento das espécies que deram origem ao Homo sapiens Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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