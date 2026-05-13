Vídeo: mulher em surto quebra adega de supermercado em Minas Gerais

Uma mulher de 40 anos causou destruição na adega de um supermercado durante um surto na tarde dessa terça-feira (12/5), em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na unidade central do supermercado Coelho Diniz. Quando os militares chegaram ao local, a mulher já recebia atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ela entrou no estabelecimento, por volta das 15h09, e seguiu diretamente para a adega.

Sem motivo aparente, a mulher começou a quebrar garrafas de vinho e outras bebidas alcoólicas, além de danificar a estrutura do setor. Segundo a PM, cerca de 50 garrafas foram destruídas antes de a mulher ser contida por seguranças do supermercado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher arremessando as garrafas. Ela deixou um rastro de caos, com cacos de vidro espalhados pelo chão e o vinho derramado pelo corredor da adega. O gerente do estabelecimento informou que ainda faria o levantamento do prejuízo causado.

Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada pelo Samu para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa), onde permaneceu internada. A polícia conseguiu contato com a mãe dela, moradora de Governador Valadares (MG), que relatou que a filha enfrenta problemas psiquiátricos.

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Familiares foram até a unidade de saúde para acompanhar o caso, enquanto uma assistente social ficou responsável pelas demais providências.