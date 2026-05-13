Assine
overlay
Início Gerais
SURTO PSICÓTICO

Vídeo: mulher em surto quebra adega de supermercado em Minas Gerais

Cerca de 50 garrafas de vinho foram destruídas em supermercado de Teófilo Otoni (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/05/2026 08:22

compartilhe

SIGA
×
Segundo a PM, cerca de 50 garrafas foram destruídas antes de a mulher ser contida por seguranças do supermercado
Segundo a PM, cerca de 50 garrafas foram destruídas antes de a mulher ser contida por seguranças do supermercado crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher de 40 anos causou destruição na adega de um supermercado durante um surto na tarde dessa terça-feira (12/5), em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Jequitinhonha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na unidade central do supermercado Coelho Diniz. Quando os militares chegaram ao local, a mulher já recebia atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ela entrou no estabelecimento, por volta das 15h09, e seguiu diretamente para a adega.

Leia Mais

Sem motivo aparente, a mulher começou a quebrar garrafas de vinho e outras bebidas alcoólicas, além de danificar a estrutura do setor. Segundo a PM, cerca de 50 garrafas foram destruídas antes de a mulher ser contida por seguranças do supermercado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher arremessando as garrafas. Ela deixou um rastro de caos, com cacos de vidro espalhados pelo chão e o vinho derramado pelo corredor da adega. O gerente do estabelecimento informou que ainda faria o levantamento do prejuízo causado.

Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada pelo Samu para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa), onde permaneceu internada. A polícia conseguiu contato com a mãe dela, moradora de Governador Valadares (MG), que relatou que a filha enfrenta problemas psiquiátricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Familiares foram até a unidade de saúde para acompanhar o caso, enquanto uma assistente social ficou responsável pelas demais providências.

Tópicos relacionados:

minas-gerais pm supermercado surto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay