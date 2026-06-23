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Caminhoneiro acusado de homicídio e estupro de vulnerável é preso na BR-262

Homem de 26 anos, natural da Bahia, foi localizado durante abordagem a um caminhão no interior de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/06/2026 07:25

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Além do estupro de vulnerável, o homem tinha um registro anterior por homicídio qualificado consumado
Além do estupro de vulnerável, o homem tinha um registro anterior por homicídio qualificado consumado crédito: PRF/Reprodução

Um caminhoneiro de 26 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (22/6) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Campos Altos, no Alto Paranaíba.

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Segundo a corporação, a abordagem aconteceu por volta das 17h, no km 570 da rodovia. Durante a fiscalização do veículo de carga, em consulta aos sistemas, os policiais constataram que um dos ocupantes possuía um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a PRF, a ordem judicial é referente ao crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

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Ainda segundo a corporação, o homem, natural da Bahia, tinha um registro anterior por homicídio qualificado consumado.

Diante da constatação, os policiais deram cumprimento ao mandado e encaminharam o preso para a Delegacia de Polícia Civil de Araxá.

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O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

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