Caminhoneiro acusado de homicídio e estupro de vulnerável é preso na BR-262

Um caminhoneiro de 26 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (22/6) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Campos Altos, no Alto Paranaíba.

Segundo a corporação, a abordagem aconteceu por volta das 17h, no km 570 da rodovia. Durante a fiscalização do veículo de carga, em consulta aos sistemas, os policiais constataram que um dos ocupantes possuía um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a PRF, a ordem judicial é referente ao crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Ainda segundo a corporação, o homem, natural da Bahia, tinha um registro anterior por homicídio qualificado consumado.

Diante da constatação, os policiais deram cumprimento ao mandado e encaminharam o preso para a Delegacia de Polícia Civil de Araxá.

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O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.