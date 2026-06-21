Jovem suspeito de homicídio é preso por posse ilegal de arma em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (21/6), por posse ilegal de arma e munição, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais faziam patrulhamento no Bairro Santa Rita quando receberam uma denúncia anônima de que moradores da região conhecida como “Baixa do Diabo" teriam escutado vários disparos de arma de fogo.

Os militares se deslocaram para o local e conversaram com moradores que confirmaram o fato, além de indicarem uma chácara de onde teriam partido os tiros. Em conversa com a proprietária da chácara, uma mulher, de 46 anos, e o filho negaram ter ouvido qualquer barulho

Porém, o jovem é suspeito de ter participado de um homicídio ocorrido na região dias antes, segundo consta no BO. Os policiais questionaram se ele estava sofrendo ameaças e se tinha arma de fogo na casa. O suspeito negou e a mãe autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Quando os militares estavam subindo as escadas que davam acesso ao segundo andar da casa, viram várias caixas com livros. Em uma delas, o policial encontrou uma pistola calibre .380 e 12 cartuchos intactos. Na varanda, outro militar encontrou três cartuchos deflagrados, o que levou a suspeita de que o jovem seria o responsável pelos disparos.

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Os policiais encontraram ainda, em uma gaveta, duas buchas de maconha. O jovem foi preso por posse ilegal de arma. Os militares não descartam que a pistola possa ter sido usada no homicídio. Ela deve ser periciada.