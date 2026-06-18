Homem é preso com submetralhadora artesanal em mirante de BH
A prisão foi realizada durante patrulha da Guarda Municipal no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte
compartilheSIGA
Um homem de 25 anos foi preso portando uma submetralhadora artesanal, no Mirante da Caixa D'Água, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (17/6).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ocorrência aconteceu às 23h50. Uma equipe da Guarda Municipal fazia uma ronda na Avenida Bandeirantes, quando foi informada de que um homem andava pelo mirante com uma arma.
A submetralhadora e um carregador destacável foram apreendidos.
Leia Mais
Segundo a Guarda Municipal, o suspeito não apresentou resistência ao ser preso. Ele foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil (PCMG).
A reportagem procurou a PCMG para confirmar a ocorrência e o destino do preso, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata