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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com submetralhadora artesanal em mirante de BH

A prisão foi realizada durante patrulha da Guarda Municipal no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
18/06/2026 13:20 - atualizado em 18/06/2026 13:21

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Guardas municipais prendem suspeito e apreendem submetralhadora
Guarda Municipal prende suspeito e apreende submetralhadora crédito: Guarda Municipal de BH

Um homem de 25 anos foi preso portando uma submetralhadora artesanal, no Mirante da Caixa D'Água, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (17/6).

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A ocorrência aconteceu às 23h50. Uma equipe da Guarda Municipal fazia uma ronda na Avenida Bandeirantes, quando foi informada de que um homem andava pelo mirante com uma arma.

A submetralhadora e um carregador destacável foram apreendidos.

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Segundo a Guarda Municipal, o suspeito não apresentou resistência ao ser preso. Ele foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil (PCMG).

A reportagem procurou a PCMG para confirmar a ocorrência e o destino do preso, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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