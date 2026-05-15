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GUERRA DO TRÁFICO

Suspeito que ostentava arma e granada em rede social é preso em BH

Operação no aglomerado terminou com apreensão de arma turca, drogas e munições

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/05/2026 05:40 - atualizado em 15/05/2026 05:41

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Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil
Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil crédito: PMMG/Reprodução

Três homens foram presos na noite dessa quinta-feira (14/5) durante uma operação no Aglomerado Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na Rua Bento, no Bairro São Jorge.

Durante a operação de ocupação, os militares conseguiram localizar e prender os suspeitos, além de apreender arma de fogo, drogas, munições e outros materiais ligados ao tráfico.

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De acordo com a corporação, um dos presos vinha sendo monitorado após publicar nas redes sociais imagens ostentando arma de fogo e até uma granada.

Ainda conforme a polícia, as postagens continham mensagens intimidatórias relacionadas aos conflitos no Morro das Pedras, além de conteúdos que exaltavam a atuação criminosa da facção na região e ameaçavam grupos rivais.

Na ação, os militares apreenderam uma pistola turca Canik 9mm, um carregador alongado, 30 munições calibre 9 mm, uma porção de maconha, quatro papelotes de cocaína, uma balança de precisão, uma câmera, um celular e R$ 530 em dinheiro.

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Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil.

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