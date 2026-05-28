Pai de vítima da Chacina de Neves é assassinado na Grande BH

Um homem foi perseguido e morto a tiros na noite dessa quarta-feira (27/5) por volta das 20h em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, Max Willer de Arruda de Oliveira, de 31 anos, estava andando na rua quando foi abordada pelos suspeitos.

Os suspeitos estavam em um carro preto que, de acordo com o boletim de ocorrência, seria possivelmente um Fiat Argo. Assim que chegaram ao alvo, os criminosos começaram os disparos. A vítima correu até uma escola na região, onde continuaram os tiros.

A Polícia Militar chegou ao local com o suspeito já ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, e entrou no bloco cirúrgico em estado grave. No entanto, ele não resistiu.

Em relatos para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mãe revelou a possível identidade de um dos suspeitos. A irmã da vítima também relatou que seu irmão conversou com ela momentos antes e disse que se fosse encontrado morto, ele sabia quem seriam os responsáveis. Ele teria revelado as identidades dos suspeitos para a irmã. Segundo o relato, Max teria se recusado a testemunhar a favor deles em crimes nos quais estariam envolvidos.

A Polícia tentou localizar os suspeitos, mas não conseguiu porque eles fugiram com o veículo do crime. Um dos possíveis autores se ausentou do trabalho no dia seguinte ao atentado.

As investigações foram passadas para a 13ª Delegacia de Polícia, em Vespasiano, que segue apurando o caso.

Envolvimento com Chacina de Neves

Max Willer era pai de Laysa Emanuele, de 11 anos, jovem assassinada na Chacina de Neves. O caso aconteceu em 23 de maio de 2024, quando a criança e outras duas pessoas foram assassinadas durante uma festa de aniversário. Heitor Felipe Moreira de Oliveira e Felipe Moreira Lima, de 26 anos, foram as outras vítimas.

Heitor Felipe, Laysa Emanuele e Felipe Moreira Lima morreram durante uma festa de aniversário na noite de quinta-feira (23) em Ribeirão das Neves Redes Sociais/Reprodução

Izaltina Luciana Moreira, mãe e avó de duas vítimas, conta que dois homens aproveitaram que o portão do sítio estava aberto e entraram no local, já disparando as armas, “sem olhar em quem estava atirando”. De acordo com o boletim de ocorrência, o alvo do ataque era Felipe Moreira Lima, pai dos aniversariantes, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região do Bairro Morro Alto, em Vespasiano.

Felipe foi atingido ao menos 12 vezes por disparos e morreu no local. Ainda conforme o registro, ele estava em guerra com traficantes do Bairro Bela Vista, em Santa Luzia, uma vez que queriam que a vítima passasse a comercializar os entorpecentes fornecidos por eles.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice