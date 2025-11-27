Fim do mundo? Profecia diz que cometa vai atingir a Terra até o fim do ano

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O líder espiritual paquistanês Riaz Ahmed Gohar Shahi previu, em 2000, que o mundo acabaria em 2025. A profecia, que voltou a ganhar força nas redes sociais, diz que um cometa vai atingir a Terra até o fim do ano, no que seria “o último dia deste mundo”. No entanto, a NASA, a Agência Especial dos EUA, não detecta nenhuma ameaça.

A previsão, considerada controversa até mesmo entre grupos religiosos, aparece no livro “A Religião de Deus”, publicado em 2000. O líder espiritual, que desapareceu misteriosamente em 2001, afirma que o impacto era esperado para ocorrer entre 20 e 25 anos após a publicação.

Segundo os seguidores de Shahi, reunidos na Fundação Messias Internacional (MFI), a colisão do cometa seria um julgamento celestial. O evento desencadearia terremotos massivos, tsunamis e um colapso social generalizado, provocado pela decadência moral da humanidade e por guerras intermináveis.

Ciência nega risco

No entanto, a realidade científica aponta para uma direção diferente. A NASA e outras agências espaciais monitoram o céu constantemente e não anunciaram nenhum objeto que represente uma ameaça iminente ao planeta. O objeto interestelar mais notável que passará pelo sistema solar em 2025, o 3I/ATLAS, estará a seguros 274 milhões de quilômetros de distância.

Asteroides que já geraram preocupação no passado, como o Apophis, foram recentemente removidos da lista de risco da agência americana após cálculos mais precisos de sua órbita.

Quem foi o autor da profecia

Riaz Ahmed Gohar Shahi fundou diversos movimentos para disseminar seus ensinamentos sobre “amor divino”. A figura, porém, sempre foi cercada de polêmicas. Ele se autoproclamou o aguardado Imam Mahdi, Jesus Cristo reencarnado e até mesmo o avatar hindu Kalki.

Essas declarações foram classificadas como heresia por muçulmanos ortodoxos e levaram a acusações de blasfêmia no Paquistão, onde seus livros e organizações foram banidos em 2000. Um ano depois, em setembro de 2001, ele desapareceu em Londres, mas os seguidores acreditam que ele apenas se escondeu do mundo.

Para dar credibilidade à sua previsão, Shahi escreveu que um fragmento do cometa já havia atingido Júpiter. A única colisão significativa com o planeta antes da publicação do livro ocorreu em 1994, quando o cometa Shoemaker-Levy 9 se despedaçou e foi atraído pela gravidade de Júpiter, um evento amplamente documentado.

O líder espiritual também criticava os governos por investirem bilhões em corridas espaciais em vez de combater a pobreza. No livro, ele questionou o benefício das missões à Lua e a outros planetas, argumentando que a ganância rompeu os laços da humanidade com o divino.

De acordo com a imprensa internacional, o ressurgimento da profecia do fim do mundo chegou a influenciar fiéis a venderem todos os seus pertences, acreditando que seriam levados da Terra para escapar do Juízo Final.

