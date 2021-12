Vídeo de monge advertindo sobre coronavírus não foi profecia, ele é de 2020

"O coronavírus é apenas o início de uma tribulação maior, Jesus profetizou uma grande tribulação antes que Ele volte!": essas foram as palavras proféticas ditas por um monge no Vaticano em 2013, sete anos antes do início da pandemia de covid-19?





Captura de tela feita em 6 de dezembro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / )

No Vaticano?

Comparação feita em 6 de dezembro de 2021 entre uma publicação no Twitter (E) e uma captura de tela do Google Street View ( . / )

Embora publicações que difundem o vídeo, visto mais de 9 mil vezes desde março de 2020, afirmem isso, ele foi gravado em Valência, na Espanha, em 2020., indica uma das publicações, compartilhadas juntamente com o vídeo no Facebook ( 1 2 ), no Twitter ( 1 2 ), no Instagram ( 1 ) e no YouTube ( 1 )., afirma, em espanhol, um homem vestido com trajes de monge.[ininteligível][Essa], continua.Alegação semelhante circulou amplamente em espanhol 1 ).Uma análise do vídeo permite ver um cartaz atrás do monge que revela que, na realidade, a gravação foi feita na Plaza de la Virgen , em Valência, na Espanha, e não na Praça de São Pedro , no Vaticano, como afirmam as publicações virais. Comentários em uma das publicações no YouTube em espanhol denunciaram que as alegações eram falsas e, além disso, indicaram que o protagonista do vídeo é conhecido como. Uma busca no Google por esse termo levou a um artigo sobre ele publicado pela Agência Católica de Informações, segundo o qual o homem é, na verdade, um leigo.Massimo realmente esteve na Praça de São Pedro em 2013, durante a escolha do papa Francisco, como assinalam as publicações nas redes, mas um vídeo que o mostra naquele momento revela uma cena muito diferente da vista na sequência viralizada, com um clima chuvoso, e não ensolarado.Nessa ocasião, em declarações à imprensa, ele pediu misericórdia a Jesus e referiu-se à importância espiritual da eleição do então novo papa., disse. Outro vídeo mostra-o enviando uma mensagem semelhante em 2015.A partir de uma busca reversa por imagens no Google, feita com capturas de tela da gravação, foi possível encontrar o vídeo mais antigo publicado, com data de 12 de março de 2020, três meses após a detecção do novo coronavírus em Wuhan, na China. Nele, há apenas o título: “Um monge adverte e aconselha sobre a covid-19”.Buscas reversas feitas nas ferramentas Yandex e TinEye não mostraram como resultado registros anteriores a 2020. Esse outro vídeo , de 19 de março, assinala que a sequência em que Massimo fala sobre o coronavírus foi filmada em Valência em 2020.A mesma afirmação é feita em uma segunda publicação no YouTube, de 13 de março de 2020, e mostra a cena viralizada a partir de um ângulo diferente.Como indicado pela equipe de checagem do site espanhol Maldita , os adornos das janelas vistos no vídeo viral são semelhantes aos que estão na Plaza de la Virgen