Comparar as vacinas contra a covid-19 com pesquisas sobre a aids e o câncer é enganoso

Publicações compartilhadas mais de 73 mil vezes nas redes sociais desde ao menos setembro de 2020 e que voltaram a circular em outubro de 2021 questionam as vacinas contra a covid-19, fabricadas “em apenas 6 meses”, enquanto ainda não há imunizantes contra aids ou câncer, apesar de décadas de pesquisa.





Mas estabelecer um paralelo entre o desenvolvimento das vacinas contra a covid-19 e os tratamentos do câncer e da aids é enganoso, já que se tratam de doenças muito diferentes. As mensagens também alegam que a vacina contra a influenza não existe, embora ela seja aplicada no Brasil há anos., lê-se nas publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) desde o último dia 11 de outubro.O texto continua:O texto, na maioria das vezes sobreposto a uma imagem que mostra um corpo com rosto de caveira mexendo em um caldeirão onde se lê, em inglês, e se vê uma marca parecida com o logo da Organização Mundial da Saúde (OMS) , também foi difundido no Instagram ( 1 3 ), no Twitter ( 1 3 ) e no Telegram Um conteúdo similar circulou em outros idiomas, como em francês e em espanhol , com a alegação de que as vacinas teriam sido fabricadas em três meses.As publicações viralizadas destacam uma realidade: a corrida pela vacina contra a covid-19 tem se dado em uma velocidade sem precedentes, mas não em seis meses, como afirmam algumas postagens. Após a sequenciação genética do novo coronavírus em janeiro de 2020, as pesquisas para criar uma vacina começaram em fevereiro de 2020 . Até a aprovação da primeira vacina, a da Pfizer/BioNTech, passaram-se dez meses. declarou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, no final de novembro de 2020.A vacina russa Sputnik V começou a ser aplicada em Moscou no dia 5 de dezembro, enquanto a da Pfizer/BioNTech teve o início da aplicação no Reino Unido em 8 de dezembro.

O painel de farmacovigilância da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) mostra que, em outubro de 2021, há oito vacinas com uso emergencial aprovado. Quatro delas estão em uso no Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) : Comirnaty (Pfizer/Wyeth) , Oxford/Covishield (Fiocruz e Astrazeneca) , Coronavac (Butantan) e Janssen Vaccine (Janssen-Cilag) .

Covid-19 e aids: uma comparação falaciosa

Vacinas contra o câncer?

Rapidez no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19

As publicações viralizadas, que demonstram desconfiança nas vacinas para prevenir a covid-19 ao afirmar que não existem até o momento vacinas contra a aids e o câncer, propõem, contudo, uma falsa dicotomia.Já a alegação de que não há vacina contra a influenza é falsa. Ela existe e foi licenciada para uso na população em 1945 . No Brasil, foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999,, informou o Ministério da Saúde ao Checamos.Em 2021, a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza contemplou grupos prioritários como, disse a pasta.As publicações também questionam por que a pesquisa da vacina contra a covid-19 progrediu tão rapidamente, quando quase quatro décadas de estudo não foram suficientes para encontrar uma vacina eficaz contra o HIV.Comparardessa maneira é, assinalou à AFP o professor Jean-Daniel Lelièvre , chefe do departamento de Imunologia Clínica do Hospital Universitário Henri Mondor e responsável pela pesquisa clínica no Instituto de Pesquisa de Vacinas da França., explicou o professor Lelièvre., acrescentou., afirmou à AFP Serawit Bruck-Landais , diretora do Centro de Pesquisa e Qualidade de Saúde do Sidaction, que assinalou queAs postagens viralizadas asseguram que não existem vacinas contra o câncer, mas isso é impreciso. Há tipos de câncer para os quais já foram desenvolvidas vacinas, como indica o site da American Cancer Society Como explicado nesta seção , existem vacinas que ajudam a prevenir o câncer causado por vírus, como o papilomavírus humano (HPV). A American Cancer Society indica queOutra vacina preventiva é a da hepatite B (HBV).No entanto,, afirmou à equipe de checagem da AFP o oncologista clínico argentino Tomás Soulé , continuou.Como é possível ler no site do Cancer Treatment Centers of America E, considerando que as células cancerígenas, acrescenta o site.Soulé concorda:Algumas vacinas, como a Coronavac , foram produzidas com vírus inativados do novo coronavírus, e por isso não oferecem risco de infecção pela doença., afirma o Instituto Butantan, que desenvolve a vacina.Outras vacinas contra a covid-19 foram desenvolvidas mediante engenharia genética. São vacinas que, para conseguir que o corpo humano elabore uma resposta de defesa contra o vírus, necessitam apenas reproduzir e inocular material genético do vírus, e não o vírus em si, como acontece com as vacinas clássicas feitas à base de vírus inativos ou atenuados.Tanto as vacinas feitas à base de RNA mensageiro (Moderna e Pfizer/BioNTech) como as feitas à base de vetores de adenovírus (Gamaleïa e AstraZeneca/Universidade de Oxford) têm o objetivo de conseguir que o nosso corpo fabrique uma proteína de SARS-CoV-2., explicou à AFP a médica María Victoria Sánchez, pesquisadora do Laboratório de Imunologia e Desenvolvimento de Vacinas do Imbecu-CCT-Conicet da Argentina. “Quando existir um novo encontro com o patógeno, essa resposta imune será capaz de reconhecê-lo e o atacará de forma mais eficaz”, continuou.Pela sua natureza, essas vacinas facilitam a sua fabricação rápida e em larga escala. Além disso, o SARS-CoV-2, que provocaram uma epidemia no sudeste asiático em 2003, assinalou o professor Lelièvre., assinalou.Se o SARS-CoV-2 tivesse surgido no início da década de 1980, como o HIV, a pesquisa de vacinas, disse.Em resumo, comparar o desenvolvimento das vacinas para prevenir a covid-19 com as pesquisas para prevenir a aids e o câncer é enganoso, pois tratam-se de doenças muito diferentes. Diferentemente do SARS-CoV-2, o HIV é altamente instável e ataca o próprio sistema imunológico, tornando a sua resposta à doença incompleta. No caso do câncer, existem vacinas para prevenir alguns tipos de enfermidades causadas por vírus, mas outros tipos não admitem o tratamento preventivo com vacinas.