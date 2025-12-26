Baba Vanga: o que a vidente previu para 2026 e por que gera medo

As supostas profecias de Baba Vanga para 2026 voltaram a despertar curiosidade e apreensão em todo o mundo. A mística búlgara, falecida em 1996, teria deixado uma série de previsões sombrias para o ano, que incluem desde catástrofes naturais devastadoras até o início de uma nova guerra mundial e um contato inédito com seres de outro planeta.

As visões atribuídas à vidente são frequentemente interpretadas por seus seguidores, que apontam para eventos específicos. Para 2026, as principais e mais alarmantes profecias envolvem quatro áreas centrais que poderiam transformar a humanidade de forma drástica.

Principais previsões para 2026

As interpretações das visões de Baba Vanga se concentram em acontecimentos que geram grande impacto global. A falta de registros oficiais escritos pela própria vidente torna as previsões um campo aberto para diferentes leituras, mas algumas se tornaram mais conhecidas. Entre elas, estão:

Desastres naturais: uma de suas previsões mais famosas fala sobre um "grande dragão" que tomará a humanidade. Muitos interpretam essa metáfora como um desastre climático ou geológico de proporções gigantescas, que poderia afetar entre 7% e 8% da superfície terrestre.

Guerra mundial: a vidente teria alertado para um grande conflito global, possivelmente envolvendo tensões entre China, Estados Unidos e Rússia, com o uso de armas nucleares que mudaria o equilíbrio de poder e resultaria em milhões de mortes.

Avanço da IA: outra previsão indica um salto no desenvolvimento da inteligência artificial, que poderia começar a superar a capacidade humana em diversas áreas, gerando dilemas éticos e sociais complexos.

Contato extraterrestre: Baba Vanga também teria previsto que a humanidade faria o primeiro contato oficial com uma civilização alienígena, especificamente em novembro de 2026, um acontecimento que mudaria para sempre a nossa percepção do universo.

Quem foi Baba Vanga?

Vangelia Pandeva Gushterova, conhecida como Baba Vanga, foi uma vidente e curandeira nascida em 1911 em Strumica, território que hoje pertence à Macedônia do Norte. Ela ficou cega aos 12 anos após uma forte tempestade e alegava que o incidente lhe concedeu o dom da clarividência. Ganhando fama durante a Segunda Guerra Mundial, ela atraiu seguidores e figuras importantes em busca de conselhos até sua morte, em 1996, vítima de um câncer de mama.

Apesar da fama, suas profecias são cercadas de controvérsia. Não existem registros escritos feitos pela própria vidente; todas as previsões foram transmitidas oralmente e documentadas posteriormente por familiares e seguidores. Muitas das alegações atribuídas a ela são vagas ou surgiram apenas depois que os eventos aconteceram, o que dificulta a verificação de sua autenticidade.

Ainda assim, seus seguidores afirmam que ela previu corretamente eventos como os ataques de 11 de setembro e o desastre de Chernobyl. É essa suposta taxa de acerto que alimenta o medo e o fascínio em torno de suas visões para o futuro, incluindo o que estaria por vir em 2026.

