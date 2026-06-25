Gatos da Copa: Paquetá supera Neymar em pesquisa dos mais atraentes da seleção

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma pesquisa do aplicativo de relacionamentos happn elegeu os jogadores de futebol “mais pegáveis” em sete das principais seleções do mundo. O levantamento revelou uma clara diferença na forma como homens e mulheres definem a atratividade dos atletas em campo.

A análise das respostas mostra que os homens tendem a se sentir mais atraídos pelos principais craques de cada time. As mulheres, por outro lado, frequentemente ignoram os nomes mais famosos e baseiam suas preferências em critérios que vão além das habilidades futebolísticas.

Leia Mais

Paquetá supera Neymar no Brasil

Lucas Paquetá foi eleito o maior crush da seleção brasileira, com 46% dos votos gerais. O resultado foi impulsionado principalmente pelo público feminino, que deu ao jogador 63% de suas indicações. Entre os homens, Neymar foi o preferido, com 46% dos votos.

Endrick ficou na terceira posição, com 11% dos votos totais, seguido por Vini Jr., que recebeu 7% das menções.

Messi lidera na Argentina

Na seleção argentina, Lionel Messi ficou no topo do ranking geral, com 39% dos votos. A vitória foi garantida pela preferência masculina, que somou 49% das indicações para o craque. As mulheres, no entanto, elegeram Cristian Romero como o mais atraente, com 34% dos votos.

Julián Alvarez apareceu em segundo lugar geral (33%), seguido por Dibu Martínez (6%).

Destaques nas seleções europeias

Na França, Lucas Hernandez garantiu o primeiro lugar com 45% dos votos, sendo o favorito de homens e mulheres. Kylian Mbappé ficou em segundo, com 34%.

Rodri foi o mais votado da Espanha (37%), com 50% de apoio feminino. Os homens preferiram Lamine Yamal (29%) e Gavi (28%). A disputa na Inglaterra foi acirrada, com Harry Kane (31%) superando por pouco Jude Bellingham (30%).

O goleiro alemão Manuel Neuer liderou com 46% dos votos, com apoio quase idêntico de ambos os públicos. Na Holanda, Memphis Depay foi o mais escolhido (44%), principalmente pelos homens. As mulheres dividiram seus votos entre Depay (28%), Cody Gakpo (28%) e Frenkie de Jong (27%).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.