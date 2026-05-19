Neymar e mais 25, eu avisei que seria assim

Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti, conforme eu antecipei há um mês. Porém, ninguém deu furo nenhum, é mentira de quem diz que a fonte tal revelou o nome do jogador. Eu cravei Neymar pela experiência em cobertura da Seleção Brasileira e por seguir para a minha décima primeira Copa do Mundo. Apenas palpite, já que minha fonte dentro da CBF foi sincera ao dizer que ele tinha 50% de chance de ir e 50% de chance de não ir, ou seja: não me ajudou em nada. Como tem bobo na “imprensa” hoje. Querendo dizer que furou, que deu a notícia com exclusividade, que a fonte da CBF lhe passou. Mentira. Somente Ancelotti e Rodrigo Caetano tinham conhecimento da lista, e até mesmo o presidente Samir Xaud só viu a lista com os 26 nomes alguns minutos antes do anúncio. Lista digital, sem papel, ou seja, não havia como alguém divulgar para A ou B. São os tais “influencers” que migraram para o jornalismo e não fazem a coisa com seriedade. Ser jornalista é bem diferente de ser influencer, pois a maioria é torcedor com o microfone na mão, e são desqualificados, sem diploma, sem condições até mesmo de falar o bom português.



Dito isso, a lista não fugiu muito do que se esperava. As novidades foram Endrick, Igor Thiago e Ryan. Os goleiros são: Alisson, Weverton e Ederson. Laterais: Alex Sandro, Douglas Costa, Wesley. Zagueiros: Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Ibanhez e Léo Pereira. Meio-campo: Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Danilo (Botafogo) e Lucas Paquetá. Atacantes: Neymar, Vini Júnior, Raphinha, Endrick, Ryan, Gabriel Martineli, Igor Thiago, Luiz Henrique e Matheus Cunha. Se não são os nossos preferidos, é com eles que vamos lutar pelo hexa, no qual eu não acredito. Para mim é a seleção mais fraca dos últimos tempos, e não acredito que iremos longe. Torcer, sempre, mas aqui neste espaço tenho que usar sempre a razão e a coerência.



Não entendi até agora esse espetáculo que a CBF promoveu para divulgar a lista dos 26 convocados. Não vi nenhum país fazer show, usar um espaço como o Museu do Amanhã. O que vi foi os técnicos das seleções, sóbrios, ditando nome por nome e, depois, a entrevista coletiva. Por isso, o Brasil não ganha mais nada no futebol. Um espetáculo “pirotécnico” para anunciar uma lista como se fosse o Brasil campeão do mundo. Enquanto a gente faz festa antes, os outros países, ainda que favoritos, como França, Espanha, Argentina, Inglaterra, Portugal e Holanda, estão esperando para fazer uma possível festa caso estejam na decisão de 18 de julho, no Met Life Stadium. Lembram-se quando Tite e Richarlyson dançaram o “Pombo” quando ganharam da Coreia? Pois é, mas quem fez a festa na final foi a Argentina de Messi e cia, e o Brasil não estava na final do Lusail. Temos que parar de dançar, pintar cabelinho, por fone de ouvido e acharmos que ainda somos os melhores do mundo. Não somos mais, embora ainda tenhamos as 5 estrelas.



Tenho elogiado a gestão de Samir Xaud, competente, ético, transparente, sem escândalos. Até entendo usar um espaço maior, já que na sede da CBF o auditório é pequeno e não comportaria os 700 jornalistas credenciados, tampouco os convidados, mas daí a fazer festa, show e tudo o mais, discordo veementemente. Gostaria de ver uma bela festa, caso o Brasil consiga ser hexacampeão. Como não acredito nisso, é esperar para 2030, com a juventude que ganhará experiência nesse Mundial. Não sou “pachecão”, não forço barra e não passo pano. Não temos time, goleiro, laterais e zagueiros para ganhar a Copa. Do meio para a frente até gosto dos jovens, mas nossos zagueiros já nos entregaram em outras edições de Mundiais e vão entregar de novo.

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A Seleção terá toda a estrutura, a CBF não poupa dinheiro para que tudo funcione perfeitamente. Só espero que o presidente não permita que familiares dos jogadores tenham acesso à concentração. Milionários que são, podem pagar hotéis em Nova Iorque e encontrá-los nas folgas. Na Rússia, foi uma bagunça em Sochi, principalmente, quando Neymar levou sua família e a hospedou no mesmo hotel. Outros jogadores reivindicaram o mesmo, a mulher de um deles fez um “barraco” grande. A sorte está lançada. O grupo é esse e ponto final. Minha final será França x Argentina ou Inglaterra. O Brasil, na minha visão não chegará nem na semifinal. E você, o que pensa?????

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