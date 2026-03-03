Romário pede Neymar na Seleção e eu estou com ele



Quem me acompanha neste espaço conhece muito bem as críticas que fiz e faço a Neymar, mas jamais deixei de dizer que é um dos craques da bola. Ontem, o Baixinho Romário, um dos gênios que o futebol mundial produziu, disse que na Copa do Mundo a Seleção Brasileira tem que ter “Neymar e mais 10”, e quem sou eu para contrariar o Baixinho.

Em 1997, voltando da Arábia Saudita, onde ficamos um mês cobrindo a Copa das Confederações, perguntei a Romário, lá no fundo do avião, se Ronaldo Fenômeno era aquilo tudo mesmo que a gente percebia. Aí ele falou: “Irmão, se um cara que é da posição disser que o jogador é isso tudo, pode acreditar. Eu sou da posição e te garanto que Ronaldo Fenômeno é sim isso tudo.” E não deu outra. Ronaldo encantou o mundo e é considerado um dos maiores de todos os tempos. Eu sempre disse que Neymar em condições clínicas e físicas, precisa estar na Copa. Se ele realmente quiser jogar bola não tem melhor na posição, e, na verdade, do time que temos, é nosso único fora de série.

Assisti ao jogo Santos e Vasco, onde Neymar marcou os dois gols da vitória santista. O segundo foi de quem realmente sabe de bola. Avançou, estava com a bola dominada no pé direito, e, quando o goleiro saiu, deu um toque por cima dele, e pôs a bola no barbante. Fosse qualquer outro e teria dado um chutão em cima do arqueiro, mas, craque que é, ele percebeu que aquela era única maneira de fazer o gol. Critiquei Neymar no “cai, cai” na Rússia. Também achei um absurdo ele fazer festa na pandemia, quando seus convidados estavam “testados”, mesmo com gente morrendo em sua vizinhança. Quando ele deu um soco num torcedor, em Paris, que o provocou. Mas, em se tratando de bola, de campo, quando ele quer, é imbatível.

Aos 34 anos, não tem mais aquela arrancada de outrora, mas pode sim jogar em outra posição, mais perto do gol, e Ancelotti saberá escalá-lo. Sim, não tenho dúvida de que se ele estiver bem, clínica e fisicamente, será convocado. Nessa Copa, teremos 26 jogadores e uma vaga terá de ser dele. Talvez só suporte jogar meio tempo, e teria de se comprometer com o técnico e o grupo. Se isso for feito, Neymar poderá nos ajudar a conseguir um lugar decente no Mundial. Já cravei que o Brasil não será campeão do mundo, pois França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Argentina e Holanda estão degraus à nossa frente. Porém, para 2030, teremos um time forte e a manutenção do mister Ancelotti. Aí, sim, poderemos vislumbrar a conquista do hexa. Mas, é claro, vamos torcer muito aqui nos Estados Unidos, México e Canadá.

O futebol é o único esporte em que o mais fraco pode vencer o mais forte, e o Brasil não deve nunca ser descartado. Estou com Romário nessa. Um dos meus ídolos, amigos e um cara que fala olhando no olho. Com ele, não tem curva, é papo reto. Vamos deixar todas as nossas “pendências” com Neymar no passado e torcer para que esteja inteiro, com vontade de ganhar, e que possa ajudar a única seleção pentacampeã do mundo a ganhar o hexa. Se o Baixinho falou, eu assino embaixo.

Cruzeiro vai pagar caro

O Cruzeiro vai pagar caro, na temporada, caso insista em manter o péssimo Tite no comando da equipe, contra a vontade de 90% dos cruzeirenses que o rejeitam. Até aqui, ele só venceu times de série D, no Campeonato Mineiro, pois quando enfrentou equipes do seu tamanho, como Atlético, Botafogo, Corinthians a até o pequeno Mirassol, não conseguiu ganhar.

Lá se vão 2 meses e chegar à final do Mineiro ou até mesmo levantar a taça de nada vai valer, pois é uma competição ultrapassada, retrógrada e falida, com equipes de série D, exceto o próprio Cruzeiro, o Atlético e o América. O time penou para fazer um gol no Pouso Alegre, o que é uma vergonha. Vamos ver na Libertadores e Copa do Brasil se ele se mantiver no cargo, pois o Brasileirão já era, o Cruzeiro não irá a lugar algum.

