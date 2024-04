Dorival Júnior vai convocar Neymar tão logo ele esteja recuperado. Isso é fato, pois o treinador já me disse que vai chamá-lo, trancá-lo numa sala e procurar entender se ele realmente quer se encaixar no novo projeto, que, nos dois primeiros jogos, resgatou um pouco do amor do povo brasileiro pela nossa Seleção. Amor esse arrasado, após os 7 a 1, maior vexame da história do único pentacampeão do mundo, num time comandado por Felipão, e que tinha como titulares Júlio César, Maicon, Dante, Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar, Bernard, Hulk e Fred. Dito isso, tenho colocado que Neymar, por seu talento e qualidade, seria fundamental num ataque formado por Rodrygo, Endrick e Vini Júnior. Fico imaginando Neymar com a 10, abastecendo essa garotada na Copa de 2026. Sim, faltam 2 anos e 3 meses, e, em forma, o craque seria importantíssimo para o time.

O problema é que Neymar parece não querer nada com a bola. Semana passada, por exemplo, foi ao tênis com Jimmy Buttler, astro no Miami Heat, curtiu a festa de Anitta, e no outro dia jantou com Beckham e sua mulher Vitória, e o dono do International Miami brincou: “apenas jantar”, com um riso. Foi visto também no beisebol. Aí eu pergunto: Neymar é jogador do Al-Hilal e ganha uma fortuna por mês. Ele não deveria estar e tratamento no seu clube, para acelerar sua recuperação e voltar o mais rápido possível aos gramados? Sim, esse seria o comportamento normal de um atleta de verdade, mas Neymar não parece se importar. Tem status de celebridade, anda com os maiores do planeta e não está nem aí para a bola, que o consagrou e o tornou bilionário. Por isso, centenas de milhares de seguidores, leitores e telespectadores que tenho me reprovam quando peço uma chance para Neymar.

Na vida as pessoas têm que querer. Talvez Neymar não queira mesmo ser um jogador de alto nível, a começar pela escolha pela Arábia Saudita, se bem que na Europa ninguém o quis, pois até o Bayern de Munique o rejeitou. Aportou pelo mundo árabe, onde ganha um “caminhão de dinheiro” por mês, mas quase não jogou por lá. Pior que seu time, dirigido por Jorge Jesus, é líder isolado do Sauditão, com recorde de vitórias e nem sente falta dele. Neymar já fala em defender o Santos, ano que vem, para se preparar em alto nível para a Copa do Mundo.

É tão triste a gente perceber que um talento tão raro nos dias atuais não corresponde a expectativa em torno dele criada. Realmente Neymar terá a porta da CBF aberta, se quiser se enquadrar no jeito que a banda de Dorival Júnior vai tocar. Neymar já mandou Dorival Júnior “tomar Caju” e causou a demissão dele no Santos. Em Cuiabá, segundo José Carlos Araújo, mandou o presidente da CBF “tomar Caju”. Ambos o perdoaram, mas ele precisa ser mais atleta, mais profissional e mais respeitoso, principalmente com quem está acima dele, hierarquicamente.

Com tudo isso, continuo apostando que Neymar será primordial para a Seleção em 2026. É um craque já pronto e feito, mas precisa querer jogar, treinar, largar as baladas e colunas sociais. Com tantos “parças” que o cercam, fica difícil, pois todos batem palmas e puxam o saco dele. Neymar precisa fazer de agora em diante o que não fez nos últimos tempos, desde que saiu do Barcelona. Precisa ser atleta, treinar, treinar e treinar, se dedicar ao máximo para recuperar sua forma física e técnica. Dorival está certíssimo em contar com ele, mas vai precisar mostrar a cartilha do novo comandante da Seleção. Se quiser se enquadrar, será bem-vindo. Caso contrário, é melhor ele mesmo dizer que não quer. E vocês, ainda acreditam na carreira de Neymar?