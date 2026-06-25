Classificação da Seleção Brasileira gera lucro a comerciantes de BH

A classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo diante da Escócia, com direito a placar elástico (3 a 0) e Neymar em campo em parte do segundo tempo, deu confiança quanto ao desempenho da Seleção Brasileira na competição. A empolgação do torcedor estava evidente nas ruas nesta quinta-feira (25/6), dia seguinte à partida que confirmou o Brasil como líder do grupo C, com várias pessoas usando a "amarelinha", animação que repercutiu no desempenho do varejo.

Ainda no início da manhã, lojas da Região Central de Belo Horizonte que vendiam camisas da Seleção, sendo réplicas em sua maioria, eram as mais procuradas.

"Fiquei animada com o jogo de ontem (24/6). Já comprei cinco camisas e encomendei outras seis para dar de presente", disse Maria da Conceição Santos, auxiliar de farmácia, que chegou à loja usando a camisa da Seleção que comprou para a estreia do Brasil na Copa e já saiu usando a nova aquisição, um modelo cuja metade remete ao Atlético Mineiro e a outra ao Brasil.

A animação também tomou conta de Bruno Veloso. "Mesmo que a Escócia não seja uma seleção europeia das mais fortes", declarou ele, que foi ao Centro em busca de camisas da Seleção para o filho de 1 ano e 10 meses e para a esposa.



Para alguns comerciantes, o movimento promovido pela Copa do Mundo salvou o ano. "Estava muito difícil no meu segmento, de bolsas, malas e mochilas. Foi um dos piores anos, e a Copa veio como salvação, está dando uma alavancada no comércio e deu para dar uma recuperada boa", relatou Rubens Paulo de Souza, dono de uma loja na Rua dos Carijós. O produto agradou tanto que o empresário pensa em dedicar um espaço para o setor esportivo mesmo com o fim do Mundial.



Com o aumento das vendas, ele conta que seria necessário contratar pelo menos mais uma pessoa para trabalhar na loja, mas esbarrou na escassez de mão de obra: "Se tivesse conseguido fazer a contratação, acho que o fluxo de vendas seria maior, porque, nas horas de pico, alguns clientes acabam desistindo". Rubens ainda não sabe ao certo quanto vai faturar a mais no fechamento de junho, mas avalia que o mês deva representar "uns dois dezembros", apontado como um mês muito bom para o comércio devido ao Natal.



O empresário conta que a camisa mais procurada hoje é a do Neymar, mas, agora que Vini Jr. está se destacando, ele aposta que seu fornecedor deva lançar na próxima semana a camisa 7 do atacante. O empresário acrescenta que nesta edição da Copa a demanda por camisas infantis cresceu expressivamente, já que as escolas têm feito eventos sobre a competição.



Francisco Anésio de Moura Sobrinho, há 25 anos à frente de uma banca na Avenida Afonso Pena, na Região Central de BH, garante que seu faturamento triplicou neste mês. O ponto já é famoso por camisas e bandeiras de times, que dividem espaço com vários outros produtos além de jornais e revistas. Mas, nesta Copa do Mundo, todo o espaço está sendo dedicado ao tema, com fitinhas de cabelo, bandanas, copos, bandeiras, chapéus, bonés e camisas. Os preços começam em R$ 6 e chegam a R$ 50.



"Agora é mata-mata. Estou torcendo para o Brasil ser campeão para a gente vender tudo. Se o Brasil for ganhando, vai me ajudando", comentou o empresário, que contratou dois funcionários para atender os clientes. Francisco também vende o álbum e as figurinhas da Copa: "A procura está alta e faz a diferença, principalmente para os jornaleiros que dependem mais de jornal e revista".



O uruguaio Victor Guadalupe mora há oito anos no Brasil. Há seis meses trabalhando como camelô, também relata que a Copa do Mundo está salvando o mês, com um incremento de 50% no faturamento. "A classificação deu uma confiança para todos, até para mim que não sou brasileiro", brincou o empresário, preocupado com o desfecho da Seleção uruguaia.





Foco nos televisores

O televisor do técnico em mecânica Júnior Márcio de Souza Batista queimou em plena Copa do Mundo. Inspirados no desempenho do Brasil no jogo contra a Escócia, que ainda teve a atuação de Neymar, jogador que tanto admiram, Júnior e a esposa estavam em busca de um novo aparelho.

Ele pretendia gastar cerca de R$ 3 mil e negociar muito para fazer a melhor compra possível, esperando que a televisão dure até a próxima Copa.



Gerente das Casas Bahia, Elisabete Melo relata que o faturamento da loja da Rua Tupinambás, no Centro de Belo Horizonte, deve fechar em junho com aumento de 20% no faturamento, puxado pelos televisores. "Trabalho na empresa há 15 anos, e a Copa do Mundo sempre melhora as vendas. Neste ano, o consumidor está investindo em telas maiores para ver os jogos. O pessoal também tem comprado muito as caixas de som, para conectar à televisão e comemorar em casa, reunindo mais pessoas", explicou.



"Senti que no começo estava morno, mas agora os torcedores estão mais animados. Com isso, acredito que vou vender mais televisores. Agora estou torcendo em dobro para o Brasil, já que o desempenho da Seleção reflete no desempenho da loja", resumiu Elisabete. Essa é a mesma crença de Leonardo Diniz, gerente do Ponto Frio da Rua Curitiba, no Centro da capital. Ele calcula um crescimento de 30% a 40% em telas em junho, comemorando também o incremento nas vendas de churrasqueiras elétricas, fritadeiras e caixas de som, inspirados pelo Mundial.





Alimentação, eletrônicos e itens temáticos

Pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL BH) antes da Copa do Mundo já mostrava o potencial do evento para impulsionar o consumo na capital, sobretudo nos segmentos de alimentação, bebidas e itens temáticos. Entre os 56,4% dos participantes que pretendiam acompanhar os jogos, 66% tinham planos de assistir às partidas em casa, reunindo familiares e amigos, o que tende a estimular compras para encontros e confraternizações.



Do "time" dos que vêm assistindo aos jogos em casa estão Bruno Veloso - cujo menu reúne batata frita, carne picada, refrigerante e água com gás - e Junior Marcio de Souza Batista, que, apesar de os jogos serem mais tarde, não deixa de fazer um churrasco e beber uma cerveja, "mas sem abusar porque no outro dia tem que trabalhar".



Análise divulgada pela Scanntech Brasil, empresa especializada em soluções baseadas na inteligência de dados, revela que o volume de consumo no varejo de alimentos cresceu 11,4% no dia do primeiro jogo da Seleção Brasileira nesta Copa, disputado em 13 de junho. Diferentemente da Copa do Mundo de 2022, disputada no Qatar, quando os últimos jogos eram transmitidos às 16h (horário de Brasília), no torneio atual há duelos à noite e até de madrugada, o que permite que a maioria das compras seja feita no dia do jogo.



Ainda dentro da pesquisa da CDL BH, outros 26,6% das pessoas que pretendiam acompanhar os jogos tinham planos de ir a bares e/ou restaurantes. É o caso de Maria da Conceição Santos, que tem se reunido com a família e os amigos em bares para assistir às partidas. Segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 52% dos estabelecimentos pretendiam transmitir os jogos da Copa. Entre eles, 80% esperavam faturar mais do que em dias sem partidas, a maioria com projeção de crescimento de até 20% nas receitas durante o torneio.



Concluindo o estudo da CDL BH, a categoria com maior intenção de gasto durante a Copa foi a de alimentos e bebidas, mencionada por 59,9% dos entrevistados. Já os gastos com roupas e acessórios temáticos foram citados por 13,3% dos respondentes. "A Copa do Mundo gera uma movimentação bem específica, especialmente focada nos itens de consumo rápido como alimentação e bebidas, com isso supermercados, distribuidoras, açougues e bebidas tendem a ganhar fluxo", destacou Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.

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Empresários estão animados

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), a Copa do Mundo é uma oportunidade de negócios para milhares de empresas que se preparam para aproveitar o aumento do consumo durante os meses de maio, junho e julho. Uma pesquisa divulgada por seu Núcleo de Estudos Econômicos e de Inteligência e Pesquisa revela que 66,4% dos empresários do comércio mineiro acreditam que o torneio terá impacto positivo nas vendas.



Entre os empresários que esperam crescimento, 54,6% acreditam que as vendas poderão avançar até 20% durante o período. Já 47,9% estimam aumento entre 5% e 20% no faturamento. Segundo Gabriela Martins, economista da Fecomércio MG, a Copa costuma criar um ambiente favorável ao consumo ao estimular encontros entre amigos e familiares, confraternizações e compras temáticas.



"A Copa do Mundo tem um forte apelo emocional para os brasileiros e isso se reflete diretamente na atividade econômica. O evento movimenta diversos segmentos, especialmente aqueles ligados à alimentação, bebidas, vestuário e eletroeletrônicos. Os empresários já perceberam esse potencial e estão se preparando para aproveitar o aumento da demanda", afirmou a economista.

