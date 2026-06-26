Com sensação térmica de 0,6°C, BH está em alerta de mínimas de 12°C

Nesta sexta-feira (26/6), a temperatura mínima registrada na capital foi de 14,3°C. Apesar do termômetro marcar acima dos 14°C, os ventos intensificaram a sensação de frio. Na Região Oeste, a sensação térmica chegou a apenas 0,6°C por volta das 6h. A máxima prevista para o dia é de 25°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

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Como se proteger do frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;

Faça atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional: