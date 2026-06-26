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FRIO EM BH!

Com sensação térmica de 0,6°C, BH está em alerta de mínimas de 12°C

Defesa Civil prevê madrugada e manhã geladas na capital até a terça-feira (30/6)

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/06/2026 12:08

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Imagem de pessoas nas ruas com roupas de frio
Imagem de pessoas nas ruas com roupas de frio crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O frio segue sem dar trégua aos belo-horizontinos. Depois de uma madrugada gelada, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para onda de frio, com previsão de temperaturas mínimas abaixo de 12°C nas primeiras horas da manhã até a próxima terça-feira (30/6).

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Nesta sexta-feira (26/6), a temperatura mínima registrada na capital foi de 14,3°C. Apesar do termômetro marcar acima dos 14°C, os ventos intensificaram a sensação de frio. Na Região Oeste, a sensação térmica chegou a apenas 0,6°C por volta das 6h. A máxima prevista para o dia é de 25°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

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Como se proteger do frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;
  • Faça atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 16,3°C, às 5h55;
  • Centro-Sul: 15,1°C, às 5h25;
  • Oeste: 14,3°C, com sensação térmica de 0,6°C, às 6h;
  • Pampulha: 16,4°C, com sensação térmica de 17,3°C, às 3h;
  • Venda Nova: 15,6°C, às 5h40.

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