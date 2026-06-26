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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta de frio: BH registra sensação térmica de 0,6°C; veja a previsão

A temperatura mínima registrada foi de 14,3°C; veja a previsão do tempo completa

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/06/2026 07:26 - atualizado em 26/06/2026 08:48

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Vento derruba sensação térmica para 0,6°C na capital mineira
Vento derruba sensação térmica para 0,6°C na capital mineira crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Belo Horizonte amanheceu com sensação de frio intenso nesta sexta-feira (26/6). Na Região Oeste da capital, a sensação térmica chegou a apenas 0,6°C por volta das 6h, devido à atuação dos ventos.

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Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia, com frio nas primeiras horas da manhã e também à noite.

A temperatura mínima registrada foi de 14,3°C, enquanto a máxima prevista é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,3°C, às 5h55;
Centro-Sul: 15,1°C, às 5h25;
Oeste: 14,3°C, com sensação térmica de 0,6°C, às 6h;
Pampulha: 16,4°C, com sensação térmica de 17,3°C, às 3h;
Venda Nova: 15,6°C, às 5h40.

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