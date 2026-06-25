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PREVISÃO DO TEMPO

Frio em BH: confira como fica o tempo nesta quinta-feira

Belo Horizonte teve os dias mais frios de 2026 em junho, mas as temperaturas voltam a subir. Veja a previsão do tempo de BH e Minas Gerais desta quinta (25/6)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/06/2026 07:05

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Frio durante inverno em BH
O inverno no hemisfério Sul começou no domingo (21/6) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

Embora o inverno tenha começado há poucos dias, o frio deu uma trégua em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (25/6), a temperatura mínima foi de 14,6 °C e a máxima deve ser um pouco mais elevada.

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Conforme a previsão meteorológica, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com máxima prevista de 27 °C e umidade relativa do ar mínima em torno de 40% no período da tarde.

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A temperatura mínima registrada hoje foi de 14,6 °C, às 4h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 9,4 °C, segundo a Defesa Civil de BH. Às 6h, a sensação caiu para 3,9 °C. 

Menores temperaturas de BH em 2026

  • 8,8 °C - 6/6/2026 (Centro-sul)
  • 9,3 °C - 7/6/2026 (Venda Nova)
  • 10,2 °C - 8/6/2026 (Pampulha)
  • 10,4 °C - 20/6/2026 (Venda Nova)
  • 10,6 °C - 5/6/2026 (Oeste)
  • 10,8 °C - 19/6/2026 (Oeste)
  • 11,5 °C - 18/6/2026 (Oeste)
  • 12,2 °C - 10/06/2026 (Venda Nova)
  • 12,3 °C - 21/06/2026 (Venda Nova)
  • 12,4 °C - 17/6/2026 (Oeste), 4/6/2026 (Centro-sul)

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quinta-feira será nublada no Triângulo e no Sul de Minas Gerais, com chance de chuva a qualquer hora. Conforme a previsão, a frente que atua no estado avança no sentido norte, mas os ventos e a umidade atmosférica mantém as condições climáticas.

Segundo o Inmet, há aumento de nebulosidade no centro do estado, favorecendo a possibilidade de chuva isolada. No restante de Minas, haverá apenas variação de nebulosidade.

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De acordo com o Inmet, o dia será de céu nublado com chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas regiões Central e Metropolitana, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nesta quinta. O dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

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