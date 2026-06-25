Frio em BH: confira como fica o tempo nesta quinta-feira

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Embora o inverno tenha começado há poucos dias, o frio deu uma trégua em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (25/6), a temperatura mínima foi de 14,6 °C e a máxima deve ser um pouco mais elevada.

Conforme a previsão meteorológica, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com máxima prevista de 27 °C e umidade relativa do ar mínima em torno de 40% no período da tarde.

A temperatura mínima registrada hoje foi de 14,6 °C, às 4h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 9,4 °C, segundo a Defesa Civil de BH. Às 6h, a sensação caiu para 3,9 °C.

Menores temperaturas de BH em 2026

8,8 °C - 6/6/2026 (Centro-sul)

9,3 °C - 7/6/2026 (Venda Nova)

10,2 °C - 8/6/2026 (Pampulha)

10,4 °C - 20/6/2026 (Venda Nova)

10,6 °C - 5/6/2026 (Oeste)

10,8 °C - 19/6/2026 (Oeste)

11,5 °C - 18/6/2026 (Oeste)

12,2 °C - 10/06/2026 (Venda Nova)

12,3 °C - 21/06/2026 (Venda Nova)

12,4 °C - 17/6/2026 (Oeste), 4/6/2026 (Centro-sul)

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quinta-feira será nublada no Triângulo e no Sul de Minas Gerais, com chance de chuva a qualquer hora. Conforme a previsão, a frente que atua no estado avança no sentido norte, mas os ventos e a umidade atmosférica mantém as condições climáticas.

Segundo o Inmet, há aumento de nebulosidade no centro do estado, favorecendo a possibilidade de chuva isolada. No restante de Minas, haverá apenas variação de nebulosidade.

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De acordo com o Inmet, o dia será de céu nublado com chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas regiões Central e Metropolitana, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nesta quinta. O dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

