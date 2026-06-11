Chove em BH nesta quinta-feira (11/6)
Belo Horizonte registra chuva leve na manhã desta quinta-feira (11/6) em algumas localidades; veja a previsão completa e como se proteger
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Ao contrário dos últimos dias, a manhã desta quinta-feira (11/6) não começou com frio intenso em Belo Horizonte, mas com chuva leve, que atingiu bairros como Santo Antônio, na Região Centro-Sul, e São Francisco, na Pampulha.
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De acordo com a Defesa Civil de BH, pancadas de chuva com rajadas de vento estão previstas para qualquer hora do dia.
O órgão emitiu ainda um comunicado de chuva de até 20 milímetros, válido até a manhã de sexta-feira (12/6).
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O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa; e a água, esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo?
Conforme a previsão meteorológica, a quinta-feira deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 24°C, com umidade relativa do ar em torno de 65% à tarde.
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Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada em Venda Nova, a 0h50, com 15,7°C. Na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 15,8°C, às 6h, com sensação térmica de 9,1°C.
Mínimas registradas por regional nesta quinta-feira
- Barreiro: 18,3°C, a 0h20.
- Centro Sul: 16,8°C, às 6h10.
- Oeste: 15,8°C, com sensação térmica de 9,1°C, às 6h.
- Pampulha: 16,3°C, com sensação térmica de 17,7°C, às 6h.
- Venda Nova: 15,7°C, a 0h50.