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Chove em BH nesta quinta-feira (11/6)

Belo Horizonte registra chuva leve na manhã desta quinta-feira (11/6) em algumas localidades; veja a previsão completa e como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 10:39

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BH está sob alerta de pancadas de chuva nesta quinta-feira (11/6)
BH está sob alerta de pancadas de chuva nesta quinta-feira (11/6) crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Ao contrário dos últimos dias, a manhã desta quinta-feira (11/6) não começou com frio intenso em Belo Horizonte, mas com chuva leve, que atingiu bairros como Santo Antônio, na Região Centro-Sul, e São Francisco, na Pampulha.

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De acordo com a Defesa Civil de BH, pancadas de chuva com rajadas de vento estão previstas para qualquer hora do dia.

O órgão emitiu ainda um comunicado de chuva de até 20 milímetros, válido até a manhã de sexta-feira (12/6).

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa; e a água, esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo?

Conforme a previsão meteorológica, a quinta-feira deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 24°C, com umidade relativa do ar em torno de 65% à tarde.

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Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada em Venda Nova, a 0h50, com 15,7°C. Na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 15,8°C, às 6h, com sensação térmica de 9,1°C.

Mínimas registradas por regional nesta quinta-feira

  • Barreiro: 18,3°C, a 0h20.
  • Centro Sul: 16,8°C, às 6h10.
  • Oeste: 15,8°C, com sensação térmica de 9,1°C, às 6h.
  • Pampulha: 16,3°C, com sensação térmica de 17,7°C, às 6h.
  • Venda Nova: 15,7°C, a 0h50.

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