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Alerta de tempestade e granizo em MG: veja cidades que podem ser afetadas

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade em municípios de MG ao longo desta quinta-feira (11/6). Confira recomendações em caso de chuva

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 08:26

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Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo
Chuva intensa pode vir acompanha de raios, rajadas de vento e até queda de granizo crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG - 04/10/2022

Dezesseis municípios de Minas Gerais podem ser atingidos por tempestades, com risco de queda de granizo nesta quinta-feira (11/6), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final desta quinta.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG podem ser atingidas?

  • Campina Verde
  • Carneirinho
  • Comendador Gomes
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gurinhatã
  • Ipiaçu
  • Itapagipe
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Limeira do Oeste
  • Planura
  • Prata
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • União de Minas

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chuva clima granizo meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo tempestade

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