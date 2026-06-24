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Chuva congelante, neve ou granizo? Entenda a diferença dos fenômenos

O frio intenso traz eventos climáticos que confundem; veja a explicação de forma simples como cada um desses fenômenos se forma e suas características

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
24/06/2026 17:27

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Chuva congelante, neve ou granizo? Entenda a diferença dos fenômenos
A chegada de frentes frias pode trazer fenômenos como neve e chuva congelada, que exigem cuidado ao se locomover. crédito: Pexels/ Magi Dobreva

A chegada de frentes frias intensas, especialmente na região Sul do Brasil, costuma trazer consigo um trio de fenômenos meteorológicos que gera dúvidas: neve, granizo e a rara chuva congelante. Embora todos envolvam gelo, suas origens e características são completamente diferentes. Entender como cada um se forma ajuda a identificar o que está acontecendo do lado de fora da janela.

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Cada um desses eventos climáticos depende de uma combinação específica de temperatura e umidade em diferentes camadas da atmosfera. O resultado visual pode até parecer semelhante à primeira vista, mas os processos que os criam são únicos.

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Neve: os cristais que nascem no céu

A neve é formada por cristais de gelo que se agrupam dentro de nuvens muito frias. Para que ela chegue ao chão, é necessário que a temperatura permaneça abaixo de 0 °C durante todo o trajeto de queda. Se em algum momento os flocos encontrarem uma camada de ar mais quente, eles derretem e se transformam em chuva.

Por isso, a neve é um fenômeno característico de invernos rigorosos. Os flocos são leves e caem suavemente, cobrindo a paisagem com uma camada branca e macia.

Granizo: as pedras de gelo da tempestade

Diferente da neve, o granizo não precisa de um dia frio para acontecer e é comum até mesmo no verão. Ele se forma dentro de nuvens de tempestade, as cumulonimbus, que possuem fortes correntes de ar ascendentes. Gotas de água são levadas para as partes mais altas e geladas da nuvem, onde congelam.

Essas pequenas pedras de gelo caem, mas são novamente empurradas para cima pelas correntes de ar, acumulando novas camadas de gelo. O processo se repete até que fiquem pesadas demais para serem sustentadas, caindo em alta velocidade. Suas pedras podem variar de pequenos grãos a blocos com vários centímetros de diâmetro, apresentando alto poder de destruição.

Chuva congelante: a água que vira gelo no impacto

Também conhecida como freezing rain, a chuva congelante é talvez o fenômeno mais curioso e perigoso. Ela não deve ser confundida com a chuva congelada, que já chega ao solo em estado sólido. No Brasil, é um evento raro, registrado principalmente em áreas de serra no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Sua formação ocorre quando a precipitação começa como chuva líquida em uma camada mais quente da atmosfera e, ao cair, atravessa uma faixa de ar extremamente frio, com temperatura abaixo de zero, próxima à superfície.

As gotas de água não congelam no ar. Elas se tornam super-resfriadas e congelam instantaneamente ao tocar qualquer superfície fria, como carros, árvores, fios elétricos e o próprio chão. Esse processo cria uma camada de gelo transparente e escorregadia, muitas vezes chamada de "gelo negro", representando um grande risco para pedestres e motoristas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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