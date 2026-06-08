O que é uma massa de ar frio? Entenda o fenômeno meteorológico

Massas de ar frio são grandes porções de ar frio e seco que se originam nas regiões polares e periodicamente avançam sobre o Brasil, causando quedas bruscas de temperatura em várias cidades. Esse fenômeno ganha força quando o ar permanece por dias sobre superfícies geladas, como neve ou oceanos congelados, tornando-se mais denso e pesado que o ar ao seu redor.

A formação ocorre em áreas de alta pressão atmosférica localizadas nos polos. Nessas regiões, o ar esfria, perde umidade e desce em direção à superfície. Esse acúmulo de ar gelado e denso cria uma espécie de “bolha” que, eventualmente, se desprende e começa a se deslocar para áreas de menor pressão, como as regiões tropicais.

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Como a massa de ar frio avança?

Por ser mais denso, o ar frio não se mistura facilmente com o ar quente. Ele age como uma cunha, empurrando a massa de ar mais quente e úmida para cima à medida que se desloca. A linha de frente desse avanço é o que chamamos de frente fria, que geralmente provoca mudanças rápidas no tempo, incluindo ventos fortes, aumento de nebulosidade e, em alguns casos, chuva.

A intensidade e o alcance de uma massa de ar frio dependem de sua força original e das condições atmosféricas que encontra pelo caminho. Massas de ar polar atlântico, por exemplo, costumam ser mais úmidas e podem provocar chuvas, enquanto as de origem continental são tipicamente mais secas, resultando em céu claro e noites muito frias, com grande amplitude térmica.

Quais são os principais impactos no Brasil?

No Brasil, a chegada de uma massa de ar frio polar é sentida principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os efeitos variam de intensidade, mas geralmente incluem:

Queda de temperatura: o efeito mais imediato é a diminuição acentuada das temperaturas mínimas e máximas, muitas vezes em um curto período.

Formação de geada: o ar seco e as temperaturas próximas ou abaixo de 0°C favorecem a formação de geada, que pode causar grandes prejuízos à agricultura.

Neve: em eventos mais intensos e em áreas de maior altitude, como as serras do Sul, pode ocorrer a precipitação de neve.

Aumento de doenças respiratórias: o tempo seco e frio contribui para o aumento de casos de gripes, resfriados e outras condições respiratórias. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.