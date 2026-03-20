Geada em Curitiba? Entenda como se forma o fenômeno do tempo frio

Com a chegada de uma nova massa de ar frio, os termômetros em Curitiba marcam temperaturas cada vez mais baixas, e com isso surge a expectativa pela geada. O fenômeno, que cobre a paisagem com uma fina camada de gelo, transforma a cidade em um cenário de inverno, mas para acontecer depende de uma combinação precisa de fatores atmosféricos.

A geada não é apenas o resultado de uma noite gelada. Ela é formada quando o vapor de água presente no ar se transforma em cristais de gelo sobre superfícies resfriadas. Esse processo pode ocorrer de duas formas: pela sublimação, quando o vapor passa diretamente ao estado sólido sem virar líquido, ou pela solidificação, quando o orvalho (água condensada) congela ao atingir temperaturas abaixo de zero.

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Condições ideais para a formação de geada

Para que os curitibanos acordem com a cidade coberta de branco, não basta apenas o frio intenso. Quatro elementos precisam estar alinhados durante a noite e o início da manhã:

Temperaturas baixas: a temperatura do ar próxima ao solo precisa atingir 0°C ou menos. É importante notar que a temperatura na superfície, como na grama, pode ser ainda mais baixa que a registrada nos termômetros oficiais.

Céu limpo: a ausência de nuvens permite que o calor irradiado pela superfície da Terra durante o dia se perca rapidamente para a atmosfera. Sem essa "cobertura", o solo e os objetos resfriam muito mais.

Vento calmo: a falta de vento impede que o ar se misture. Isso permite que a camada de ar mais frio e denso se concentre junto ao chão, favorecendo a formação dos cristais de gelo junto ao solo.

Umidade no ar: é necessário que haja vapor de água disponível na atmosfera para se transformar nos cristais de gelo que caracterizam o fenômeno.

Quando essa combinação acontece, o vapor de água ou o orvalho em contato com as superfícies frias, como folhas de plantas, carros e telhados, se transforma em cristais de gelo. O resultado é a chamada geada branca, a mais comum e visualmente impactante.

Existe também a geada negra, mais rara e prejudicial à agricultura. Ela ocorre quando a temperatura cai abaixo de zero, mas o ar está muito seco. Nesse caso, o que congela é a água dentro das plantas, causando a queima e morte dos tecidos vegetais, que adquirem uma coloração escura.

Os melhores horários para observar a geada são sempre no início da manhã, logo após o nascer do sol. Com o aquecimento gradual ao longo do dia, a fina camada de gelo derrete rapidamente, fazendo o espetáculo durar pouco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.