Frio dá trégua em algumas regiões de MG; veja previsão para fim de semana

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O frio dos primeiros dias do inverno, com alertas de baixas temperaturas ao longo da semana, começa a dar lugar ao tempo estável, com elevação de máximas, em algumas regiões de Minas, segundo a meteorologia. A previsão para os próximos dias é de tempo instável com possibilidade de chuva em algumas regiões, como o Triângulo, Sul e Zona da Mata. Na capital, as temperaturas devem continuar amenas até o início da próxima semana.

Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anete Fernandes, a onda de frio que derrubou as temperaturas na Região Sul do país já avançou para a porção central, mas perdeu força.

“A massa de ar frio ficou parada lá e provocou queda acentuada nas temperaturas. O sistema avançou, está atuando na faixa central do estado, mas veio muito fraco e não provocou mudanças nas condições do tempo aqui em Minas”, explica.

O tempo continua instável nas regiões Sul, Zona da Mata e Triângulo, devido à circulação de ventos na atmosfera, de acordo com Fernandes. “Há umidade nessas regiões. Embora a frente fria tenha passado, essa condição de instabilidade parou. Está estacionada”, afirma.

Com isso, a previsão para esta sexta-feira (26/6), é de céu nublado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva nas regiões Oeste, Triângulo, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul. Nesta última, o tempo permanece fechado até o sábado (27/6). Nas demais, as condições melhoram no decorrer da sexta-feira (26/6), com queda da nebulosidade e das condições de chuva.





Tempo estável em BH

Para a capital, a tendência é de um fim de semana de tempo estável, segundo a meteorologista.

“Para Belo Horizonte, não há previsão de chuva para os próximos dias. A máxima permanece estável, na casa dos 26°C até a segunda-feira (29/6)”, pontua.

Com a previsão de tempo mais aberto entre o período da noite e da madrugada, a expectativa é que a temperatura mínima caia, principalmente no domingo (28/6) e na segunda (29/6).

“O frio pela manhã volta, mas por perda radiativa e não, necessariamente, por massa de ar frio, porque a temperatura máxima fica estável”, explica.

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Ela diz que a temperatura aumentou desde quarta-feira (24/6), quando a máxima foi de 27°C na capital. “A frente estava avançando e, na vanguarda da frente, a temperatura sempre aumenta. Ela estabiliza, mas não haverá uma frente fria na retaguarda dela”, conclui a meteorologista.

Veja máximas e mínimas para BH nos próximos dias: