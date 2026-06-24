Cidades do Sul de Minas estão sob alerta para alagamentos e deslizamentos
Chuva não dá trégua no Sul de Minas Gerais e coloca 39 municípios em alerta. Há risco de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos. Saiba como se proteger
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A chuva não tem dado trégua para o Sul de Minas Gerais, que tem 39 cidades sob alerta laranja para acumulado de precipitação nesta quarta-feira (24/6). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.
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As cidades podem registrar de 60 milímetros (mm) de chuva por hora e até 100 mm por dia. Uma chuva de 60 mm por dia já é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado. O cenário se agrava quando a concentração de água prevista é para um período de tempo menor.
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Em caso de chuva, a recomendação é observar alteração nas encostas e evitar enfrentar o mau tempo. Também é aconselhável proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos.
O que fazer em caso de chuva?
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Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades podem ser afetadas?
- Albertina
- Andradas
- Bocaina de Minas
- Bom Repouso
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cachoeira de Minas
- Camanducaia
- Cambuí
- Conceição dos Ouros
- Consolação
- Córrego do Bom Jesus
- Delfim Moreira
- Estiva
- Extrema
- Gonçalves
- Inconfidentes
- Itajubá
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Jacutinga
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monte Sião
- Munhoz
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pouso Alegre
- São José do Alegre
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Tocos do Moji
- Toledo
- Virgínia
- Wenceslau Braz