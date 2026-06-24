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ALERTA LARANJA

Cidades do Sul de Minas estão sob alerta para alagamentos e deslizamentos

Chuva não dá trégua no Sul de Minas Gerais e coloca 39 municípios em alerta. Há risco de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos. Saiba como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/06/2026 12:40

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Estrutura de prédio cedeu com a força da terra que deslizou da encosta
Deslizamentos de terra em encostas podem acontecer devido ao acúmulo de chuva crédito: Mateus Parreiras/EM/DA Press

chuva não tem dado trégua para o Sul de Minas Gerais, que tem 39 cidades sob alerta laranja para acumulado de precipitação nesta quarta-feira (24/6). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

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As cidades podem registrar de 60 milímetros (mm) de chuva por hora e até 100 mm por dia. Uma chuva de 60 mm por dia já é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado. O cenário se agrava quando a concentração de água prevista é para um período de tempo menor.

Leia Mais

Em caso de chuva, a recomendação é observar alteração nas encostas e evitar enfrentar o mau tempo. Também é aconselhável proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos.

O que fazer em caso de chuva?

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Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades podem ser afetadas?

  • Albertina
  • Andradas
  • Bocaina de Minas
  • Bom Repouso
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cachoeira de Minas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Conceição dos Ouros
  • Consolação
  • Córrego do Bom Jesus
  • Delfim Moreira
  • Estiva
  • Extrema
  • Gonçalves
  • Inconfidentes
  • Itajubá
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Jacutinga
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Ouro Fino
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pouso Alegre
  • São José do Alegre
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

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alagamento chuva deslizamento meteorologia minas-gerais

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