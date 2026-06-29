Copa do Mundo reúne campanhas com brindes personalizados

Copa do Mundo da FIFA 2026 reúne 48 seleções em 104 partidas, disputadas entre 11 de junho e 19 de julho no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Além da programação esportiva, o torneio aparece em campanhas de comunicação, produtos temáticos e ativações realizadas por empresas durante o período dos jogos, conforme o calendário oficial da competição.

Levantamento “O Brasil em Campo”, realizado pela Opinion Box em parceria com a Expertise, ouviu 1.028 pessoas que pretendiam acompanhar o torneio. Segundo os dados publicados pelo Meio & Mensagem, 72% dos entrevistados afirmaram ter visto alguma ação ou campanha ligada à Copa, enquanto 60% disseram gostar quando marcas desenvolvem produtos temáticos para a ocasião.

Produtos temáticos integram as campanhas

Campanhas relacionadas ao torneio podem incluir produtos voltados a eventos internos, ações em pontos de venda, programas de relacionamento e encontros organizados para acompanhar as partidas. Copos, garrafas, bolsas, chaveiros, cadernos e kits para os dias de jogo estão entre os itens que podem receber cores, mensagens e elementos visuais associados ao universo do futebol.

A distribuição de brindes também aparece em ativações presenciais. Em São Paulo, a Arena Brasileira reuniu 30 marcas em uma programação com transmissões dos jogos, shows e ações de relacionamento no Parque Ibirapuera. De acordo com o Meio & Mensagem, as iniciativas previstas incluem interação com o público, degustação, conteúdo, música e distribuição de brindes.

Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, o calendário da competição permite que empresas organizem ações para colaboradores, clientes e parceiros. “A Copa reúne públicos em torno de uma mesma agenda e abre espaço para brindes ligados à convivência, à torcida e ao relacionamento”, afirma.

Pereira explica que a escolha do produto deve considerar o local e o formato da ação. “Um encontro interno para assistir aos jogos pode envolver copos, garrafas ou kits de apoio. Já uma campanha voltada ao consumidor pode trabalhar com itens vinculados a uma condição de compra ou a uma ação no ponto de venda”, comenta.

Planejamento orienta ações durante o torneio

Material publicado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apresenta o período da Copa como uma oportunidade para pequenos negócios planejarem campanhas temáticas, experiências presenciais, produtos de ocasião e ações de relacionamento. A publicação também recomenda atenção ao uso de marcas, identidades visuais e expressões protegidas relacionadas à FIFA e à competição.

Nesse contexto, empresas sem vínculo oficial com o torneio podem desenvolver materiais ligados ao futebol e ao clima de torcida sem indicar associação institucional com a organização do evento. A definição da arte, das mensagens e dos elementos aplicados aos produtos precisa fazer parte do planejamento da campanha.

Pereira ressalta que o cronograma também deve considerar etapas como escolha do item, aprovação da arte, quantidade e distribuição. “Grandes eventos concentram muitas campanhas no mesmo período. Quanto antes a empresa define o público, o produto e a data de entrega, maior é a previsibilidade para executar a ação”, declara.

Brindes entram no calendário corporativo

No ambiente interno, itens personalizados podem compor ações de endomarketing, comunicação com equipes e organização de espaços para acompanhar os jogos. Em campanhas externas, podem integrar ativações em lojas, eventos, ações de compre e ganhe e iniciativas voltadas ao relacionamento com clientes.

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A aplicação dos produtos varia conforme o perfil do público e o objetivo definido pela empresa. Durante a Copa do Mundo, os brindes personalizados passam a fazer parte de um conjunto mais amplo de ações que utiliza o calendário esportivo como contexto para comunicação, convivência e relacionamento.