Bar em BH interrompe circulação na calçada durante jogo do Brasil

Um bar na Rua Alberto Cintra, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, colocou barreiras que impediam a circulação na calçada enquanto a bola rolava para Brasil e Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29/6).

Pedestres que tentavam atravessar o local eram impedidos por seguranças, que orientavam a dar a volta pela rua. Apenas clientes do estabelecimento, que estava lotado, podiam transitar por ali.

Alberto Cintra

A circulação de pessoas na Alberto Cintra mudou. Os bares na zona mais movimentada da rua instalaram barreiras em uma área de quase 200 metros, com tecidos que tapam a visão da rua para a calçada.

Segundo donos de estabelecimentos, a medida foi adotada por conta própria e apoiada pela Polícia Militar (PMMG) para evitar tumultos. A via é conhecida por ter pessoas invadindo o asfalto, o que ainda acontece em outros pontos sem proteção.

Mesmo com as barreiras, o trânsito de pedestres pela calçada seguia permitido. Mas, nesta segunda-feira, com grande movimento em meio ao jogo da Seleção Brasileira, foi diferente.

O que diz o dono do bar

A reportagem do Estado de Minas conversou com o dono do estabelecimento, que disse que a medida é necessária para evitar tumultos de pessoas assistindo ao jogo da calçada. Ele ainda afirmou estar ciente do risco de ser autuado pela fiscalização da prefeitura, mas considera que a obstrução é necessária para manter a ordem no local.

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A obstrução de vias públicas e passeios é vedada pela lei orgânica do município. Na última semana, inclusive, a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou um projeto de lei que regulamenta a desobstrução. A proposta recebeu críticas por atingir a população em situação de rua na capital.