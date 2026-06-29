Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que "22 salvou o Brasil" na Copa do Mundo

A fala é uma referência ao número da camisa do atacante Gabriel Martinelli, que fez o gol da classificação na partida contra o Japão

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/06/2026 18:38

compartilhe

SIGA
×
Senador Flávio Bolsonaro
Senador Flávio Bolsonaro se referiu ao número da camisa do atacante Gabriel Martinelli, que fez o gol da vitória da seleção crédito: Captura de imagem/Redes Sociais

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta segunda-feira (29/06), logo após o fim da vitória do Brasil sobre o Japão, por 2X1, que “o 22 salvou o Brasil”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A fala é uma referência ao número da camisa do atacante Gabriel Martinelli, que fez o gol da vitória da seleção brasileira, classificada para as oitavas de final do mundial. O atacante usa a camisa 22, mesmo número do PL nas urnas eletrônicas.

Leia Mais

“Eu não queria falar nada, mas foi o 22 que salvou o Brasil”, disse o pré-candidato.

Martinelli saiu do banco de reservas no segundo tempo para se tornar o grande nome da classificação. Aos 50 minutos, o jogador do Arsenal, time inglês, fez o gol da classificação. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo será o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Africanos e europeus medem forças nesta terça-feira (30/6), a partir das 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

Tópicos relacionados:

bolsonaro flavio-bolsonaro politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay