Flávio Bolsonaro diz que "22 salvou o Brasil" na Copa do Mundo
A fala é uma referência ao número da camisa do atacante Gabriel Martinelli, que fez o gol da classificação na partida contra o Japão
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O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta segunda-feira (29/06), logo após o fim da vitória do Brasil sobre o Japão, por 2X1, que “o 22 salvou o Brasil”.
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A fala é uma referência ao número da camisa do atacante Gabriel Martinelli, que fez o gol da vitória da seleção brasileira, classificada para as oitavas de final do mundial. O atacante usa a camisa 22, mesmo número do PL nas urnas eletrônicas.
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“Eu não queria falar nada, mas foi o 22 que salvou o Brasil”, disse o pré-candidato.
Martinelli saiu do banco de reservas no segundo tempo para se tornar o grande nome da classificação. Aos 50 minutos, o jogador do Arsenal, time inglês, fez o gol da classificação.
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O adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo será o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Africanos e europeus medem forças nesta terça-feira (30/6), a partir das 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.