'Não tenho nem palavras', diz Martinelli após gol decisivo

Autor do gol que deu a vitória ao Brasil sobre o Japão por 2 a 1 nesta segunda-feira (29) pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, o atacante Gabriel Martinelli se disse "muito feliz" pelo trabalho de "toda a equipe" em um jogo que foi complicado até o apito final.

Martinelli, de 25 anos, entrou no segundo tempo e marcou nos acréscimos o gol da virada da Seleção sobre os japoneses.

"Não tenho nem palavras para descrever a alegria que está no meu coração agora de ver todo o povo brasileiro feliz com a classificação. Minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai, amigos", comemorou o jogador do Arsenal.

"Estou muito feliz pela partida de toda a equipe, que se doou ao máximo o jogo inteiro", acrescentou Martinelli em declarações à transmissão oficial do duelo disputado em Houston.

O meio-campista Bruno Guimarães, que deu a assistência para o gol de Martinelli, ressaltou que o Brasil nunca desistiu.

"Sofremos até o final, mas no final deu tudo certo. A gente não desiste nunca. É importante, a gente sabe que a gente tinha cinco finais pela frente. Agora faltam quatro", declarou Bruno em entrevista à Rede Globo.

"É bom que continue assim, jogando desse jeito, com esse espírito. E se Deus quiser a gente vai longe", concluiu o camisa 8 da Seleção.

- "Merecíamos ganhar" -

O técnico Carlo Ancelotti considerou que o Brasil teve méritos para sair com a vitória e avançar às oitavas de final.

"Merecíamos ganhar", disse Ancelotti.

A Seleção saiu atrás no placar depois de Kaishu Sano marcar para o Japão aos 29 minutos, mas reagiu no segundo tempo com gols de Casemiro (56') e Martinelli (90'+5).

"A equipe não perdeu a paciência" e "no final, as coisas saíram bem", ressaltou o treinador italiano.

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