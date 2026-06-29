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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro retoma pauta sobre mulheres em meio à crise com Michelle

Pré-candidato ao Planalto volta a destacar pautas femininas dias após embate público com a ex-primeira-dama, que deixou de seguir os irmãos do senador nas redes sociais

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
29/06/2026 16:31

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Brazilian senator and presidential hopeful Flavio Bolsonaro gestures during the
Flávio Bolsonaro rejeitou as acusações de desrespeito em relação à ex-primeira-dama Michelle crédito: AFP

Após dias de tensão envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a abordar temas relacionados ao eleitorado feminino durante uma transmissão ao vivo realizada nesta segunda-feira (29/6).

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O movimento ocorre em um momento em que a crise familiar e política segue produzindo desdobramentos públicos.

Na live, Flávio reforçou críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apresentou propostas voltadas à geração de empregos, à educação e ao desenvolvimento econômico. Em meio ao discurso, dedicou parte significativa de sua fala às mulheres, grupo considerado estratégico para sua pretensão eleitoral em 2026.

"Minha preocupação é com as mulheres", afirmou o senador. Segundo ele, as brasileiras enfrentam desafios econômicos e sociais que exigem atenção do poder público.

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Flávio argumentou que a pauta feminina deve ser tratada sob a ótica da autonomia financeira e da segurança econômica das famílias. "As mulheres sustentam mais de 70% dos lares brasileiros, sofrem com violência e querem garantir que não vai faltar nada para seus filhos", declarou.

O parlamentar também defendeu políticas de incentivo ao emprego e à qualificação profissional, destacando que a prosperidade econômica seria o principal caminho para ampliar a independência financeira das mulheres.

Atrito familiar

A retomada do tema chama atenção por ocorrer poucos dias após o desgaste público com Michelle Bolsonaro, uma das principais lideranças femininas da direita brasileira e figura de forte influência junto ao eleitorado evangélico.

A crise ganhou repercussão nacional depois que a ex-primeira-dama divulgou vídeos relatando ter sido desrespeitada por Flávio durante uma discussão relacionada às articulações políticas do PL no Ceará. Nas gravações, Michelle afirmou ter se sentido "apunhalada pelas costas" e acusou pessoas próximas ao senador de promoverem ataques à sua imagem.

Posteriormente, Flávio divulgou uma manifestação em tom conciliador, afirmando não ter tido a intenção de ofendê-la e defendendo a unidade do campo conservador.

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Enquanto o senador busca reduzir os efeitos políticos do episódio, novos sinais de distanciamento familiar surgiram nas redes sociais. A imprensa identificou nesta segunda-feira que Michelle deixou de seguir Carlos, Eduardo e Jair Renan, também filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em seus perfis nas redes sociais.

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