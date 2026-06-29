Assine
overlay
Início Política
ROMPIMENTO NO CLÃ BOLSONARO

Michelle deixa de seguir filhos de Bolsonaro nas redes, e tensão aumenta

O estopim para o distanciamento teria sido um desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
29/06/2026 16:15

compartilhe

SIGA
×
Desentendimento político afasta Michelle de filhos de Bolsonaro
Desentendimento político afasta Michelle de filhos de Bolsonaro crédito: Tupi

A relação entre Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro passa por um momento de tensão pública. A ex-primeira-dama rompeu a conexão digital com a maioria dos enteados, refletindo um desgaste interno que atinge o núcleo do clã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O estopim para o distanciamento teria sido um desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro. Durante um diálogo por telefone sobre as estratégias e o palanque do PL no Ceará, Michelle teria relatado ter se sentido humilhada e maltratada pelo parlamentar, que articula sua pré-candidatura à presidência da República.

Leia Mais

Crise familiar motiva distanciamento digital

Após o episódio, Michelle parou de seguir Carlos, Eduardo e Jair Renan nas redes sociais. Apesar do atrito direto relatado com Flávio, ambos permanecem conectados oficialmente nas plataformas digitais até o momento.

Entre os irmãos, apenas Jair Renan retribuiu o gesto e também deixou de seguir a madrasta em seu perfil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o ex-deputado Eduardo e o vereador Carlos mantêm Michelle em suas listas de amigos nas redes, sem reagir publicamente à decisão dela.

Tópicos relacionados:

eduardo-bolsonaro flavio-bolsonaro jair-bolsonaro michelle-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay