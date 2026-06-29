Michelle deixa de seguir filhos de Bolsonaro nas redes, e tensão aumenta

A relação entre Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro passa por um momento de tensão pública. A ex-primeira-dama rompeu a conexão digital com a maioria dos enteados, refletindo um desgaste interno que atinge o núcleo do clã.

O estopim para o distanciamento teria sido um desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro. Durante um diálogo por telefone sobre as estratégias e o palanque do PL no Ceará, Michelle teria relatado ter se sentido humilhada e maltratada pelo parlamentar, que articula sua pré-candidatura à presidência da República.

Crise familiar motiva distanciamento digital

Após o episódio, Michelle parou de seguir Carlos, Eduardo e Jair Renan nas redes sociais. Apesar do atrito direto relatado com Flávio, ambos permanecem conectados oficialmente nas plataformas digitais até o momento.

Entre os irmãos, apenas Jair Renan retribuiu o gesto e também deixou de seguir a madrasta em seu perfil.

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Já o ex-deputado Eduardo e o vereador Carlos mantêm Michelle em suas listas de amigos nas redes, sem reagir publicamente à decisão dela.