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CRISE NO BOLSONARISMO

Após visita a Bolsonaro, Flávio chama racha com Michelle de 'página virada'

Ex-primeira-dama disse ter sido "humilhada", "maltratada" e "apunhalada" pelo enteado pré-candidato à Presidência da República

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
26/06/2026 20:46

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Senador Flávio Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (PL) é pré-candidato à Presidência da República crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, chamou a crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro de “página virada”, nesta sexta-feira (26/6), ao desembarcar em Goiânia para participar da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade.

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Pouco antes, o parlamentar tinha visitado o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília (DF) por tentativa de golpe de Estado.

“Visitei meu pai hoje. Conversei com ele. Estava tudo bem. A saúde dele demanda cuidados ainda, mas estava sem soluço”, relatou Flávio, em rápida fala à imprensa na chegada a Goiânia.

E emendou, sobre a crise com Michelle: “Para ficar bem claro, da minha parte é bola para a frente, página virada. Vim aqui com a blusa branca, da paz. Para olhar para a frente. Vamos resgatar esse Brasil juntos”.

Flávio x Michelle

O racha foi exposto após a ex-primeira-dama publicar dois vídeos em que diz ter sido "humilhada", "maltratada" e "apunhalada" por Flávio.

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Nos vídeos, Michelle relata um rompimento político e pessoal com o senador após divergências sobre a articulação do PL no Ceará. Ela é contrária ao apoio do partido à candidatura do ex-governador Ciro Gomes (PSDB), diz não falar com Flávio desde o fim de 2025 e nega ter condicionado apoio à candidatura do senador a um pedido público de desculpas.

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Na sequência, o enteado pediu desculpas. “Eu nunca humilhei uma mulher na minha vida. Sou casado há 16 anos, pai de filhas maravilhosas. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai”, afirmou.

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