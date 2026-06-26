Presidente do PT mineiro nega impasse sobre candidatura para o estado

A presidente do PT em Minas Gerais, deputada estadual Leninha, rebateu nesta sexta-feira (26/6) a avaliação de que o partido esteja enfrentando impasse na definição de um nome para a disputa do governo de Minas. A dúvida giraria em torno da escolha de uma candidatura própria ou do apoio a alguém de outra sigla, na busca de um postulante competitivo para fortalecer a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Não há impasse. O Partido dos Trabalhadores é democrático e de muito diálogo. Não existe cacique, alguém que manda dentro do partido. Fazemos tudo coletivamente. Não tem nada definido", afirmou Leninha, que participou de encontro com estudantes na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), no Norte de Minas, sua base eleitoral.

Nessa quinta-feira (25/6), a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), pré-candidata ao Senado, classificou como "um equívoco estratégico" a decisão do partido de lançar candidatura própria ao governo do estado, defendendo a coligação com outras siglas da federação e da base aliada do presidente Lula. Ela também rechaçou a possibilidade de vir a ser a candidata, apesar da pressão do comando nacional do PT.

Questionada sobre a posição de Marília Campos, Leninha negou que o partido já tenha decidido pelo lançamento de uma candidatura própria ao governo de Minas e reiterou que "não tem nada definido" sobre a questão.

"O que queremos nos próximos dias é conversar sobre os vários rumos que temos na cena política de Minas Gerais. Pretendemos reforçar a necessidade de uma frente ampla com o PSB, o MDB, o PDT. Enfim, a ideia é ter essa frente ampla, que também inclui o PT", disse.

Leninha lembrou que Marília Campos, "até então", é a pré-candidata do PT de Minas ao Senado. "Respeitamos a posição dela, mas a decisão é coletiva. Não existe, do ponto de vista partidário, nenhuma imposição. Então não há esse travamento, como estão dizendo", assegurou.

Tendência

Ela também evitou uma resposta direta ao ser questionada sobre qual a tendência do partido: lançar candidato próprio ou apoiar um nome de outra legenda. "Nossa tendência é a reeleição do Lula. Isso está claro para nós desde o primeiro momento. Com a reeleição do Lula, faremos o que for necessário".

"Não estamos fechando a porta para ninguém. Vamos mantê-la aberta para o diálogo e para essa construção", completou.

Leninha afirmou ainda que o partido pretende "ter tudo definido" ainda na primeira quinzena de julho, embora o prazo para as convenções partidárias vá até 5 de agosto.

Jarbas Soares lança nota de apoio à proposta de frente ampla

Nesta sexta-feira, o ex-procurador-geral de Justiça do Estado Jarbas Soares, pré-candidato a governador pelo PSB, divulgou uma nota de apoio à proposta de frente ampla em Minas Gerais, também defendida por Marília Campos.

Ele estará ao lado de Marília e do pré-candidato do MD, Gabriel Azevedo, em um evento em Montes Claros, que vai reunir lideranças do Norte do estado em um debate sobre os rumos de Minas Gerais.

"Não me parece razoável restringir as opções do campo democrático a uma única candidatura partidária, por mais representativa e popular que ela possa ser. Infelizmente, os últimos anos têm sido marcados por uma crescente polarização na sociedade brasileira e mineira, refletida na formação de campos políticos cada vez mais antagônicos e extremados", destacou Soares.

Segundo ele, esse cenário de polarização tem prejudicado a sociedade, enfraquecido as instituições e comprometido a qualidade do debate público e parlamentar.

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Ele afirmou ainda que Minas Gerais sempre foi reconhecida como "terra do diálogo, da moderação, da convergência e da construção de consensos". "Nos últimos oito anos, contudo, assistimos ao predomínio de disputas ideológicas sobre os interesses maiores do estado, com reflexos negativos no funcionamento da administração pública e no desenvolvimento econômico e social dos mineiros".